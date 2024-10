Le jeu de survie State of Survival invite Lara Croft !

Le célèbre jeu de survie State of Survival accueille l'iconique héroïne de Tomb Raider, Lara Croft, dans un événement crossover épique conçu pour intensifier la peur juste à temps pour Halloween. Tuer du zombie n'a jamais été aussi jouissif dans ce jeu d'action RPG multijoueur qui s'est démarqué par un rapport graphisme, jouabilité et équilibre particulièrement bien fichu.

Un crossover entre Tomb Raider et State of Survival

L'événement lié à la célèbre aventurière de Tomb Raider, riche en récompenses et défis thématiques, introduit les terrifiants guerriers morts-vivants connus sous le nom de "Oni Stalkers". Ces nouveaux ennemis, commandés par la sorcière Himiko, sont bien plus rapides, puissants et intelligents que les infectés habituels, posant une menace sans précédent aux joueurs. Seule Lara Croft, avec ses compétences de combat et son expertise en chasse au trésor, peut espérer contrer les sombres ambitions d’Himiko, la sorcière cherchant un nouveau réceptacle pour se réincarner.

Pendant l'événement, les joueurs pourront évidemment débloquer Lara en tant que nouveau héros, ainsi que des skins de QG, des décorations de camp, un skin de marche et un cadre d’avatar, tous imprégnés de l’esthétique Tomb Raider. De plus, des cartes à collectionner aux thèmes de Tomb Raider apportent une touche de nostalgie pour enrichir les collections des joueurs.



Voici la liste complète :

Héros Lara Croft - Les joueurs peuvent recruter Lara Croft dans leur liste de héros et libérer ses talents contre les morts-vivants.

Skins de QG - Personnalisez votre QG avec des skins Tomb Raider exclusifs inspirés de la franchise.

Décorations de la base - Les joueurs peuvent donner à leur base une touche unique grâce à des décorations qui donnent vie à l'univers de Tomb Raider.

Peau de mars - Les joueurs peuvent aller sur le champ de bataille avec une peau de mars à thème qui reflète le style d'aventure de Lara.

Cadre d'avatar - Les joueurs peuvent afficher leur statut de survivant avec un cadre d'avatar en édition limitée qui rend hommage à Tomb Raider.

Collection de cartes - Les joueurs peuvent collectionner des cartes spéciales sur le thème de Tomb Raider pour obtenir des récompenses et améliorer leur expérience de jeu.



Si vous n'avez encore jamais lancé une partie du jeu de FunPlus, sachez que vous devez construire une ville fortifiée et recruter des survivants pour tenter de survivre face à la horde incessante de zombies. Les ressources sont limitées, et chaque décision compte. Lara Croft apporte des capacités uniques qui pourraient bien changer la donne, mais les joueurs devront les utiliser à bon escient pour vaincre les forces d’Himiko.



Chris Petrovic, Chief Business Officer de FunPlus, a déclaré :

Nous sommes ravis de faire entrer Lara Croft dans l'univers de State of Survival. Cette collaboration est un mélange parfait entre la richesse de l'histoire de Tomb Raider et le gameplay intense et stratégique de State of Survival. Les fans des deux franchises vont adorer le scénario, les méchants et la possibilité de se battre aux côtés d'une héroïne aussi emblématique.

Disponible maintenant

Les fans, comme moi, de Tomb Raider, ne peuvent donc pas passer à côté de cette opportunité unique qui mélange les aventures de Lara Croft avec l’horreur de State of Survival. L'événement State of Survival x Tomb Raider est maintenant en ligne et disponible pour une durée limitée.

State of Survival est disponible sur iOS, Android et PC.

Télécharger le jeu gratuit State of Survival: Zombie War