Le DLC Tomb Raider transporte Lara Croft dans Zen Pinball World

Zen Studios a réalisé un joli coup en invitant Lara Croft dans Zen Pinball World avec le DLC Tomb Raider Pinball, prévu pour le 19 juin selon le communiqué. Cette mise à jour à venir proposera deux nouvelles tables : Tomb Raider Pinball : Adventures of Lara Croft et Tomb Raider Pinball : Secrets of Croft Manor, mettant en scène des lieux emblématiques comme le Manoir de la famille Croft, les jungles péruviennes et la Grande Muraille de Chine.

Zen Pinball World X Tomb Raider

Tomb Raider oblige, les joueurs ne feront pas que taper la bille en métal à la recherche de points et de secrets, ils pourront aussi vivre les aventures de Lara grâce à un mode de tir à la troisième personne (avec Lara modélisée en 3D), utilisant ses célèbres pistolets jumeaux pour affronter des ennemis comme la Sorcière des Mers ou les Atlantes, ou explorer les pyramides égyptiennes. Le DLC inclut également le Tomb Multiball, où verrouiller trois billes dans une trappe déclenche un chaos multibilles et des récompenses.



Afin de rendre compte de la qualité des univers Tomb Raider, visionnez la bande-annonce officielle :



Pour mémoire, la précédente mise à jour avait apporté pas moins de 16 nouvelles tables de renom :

Kong Pinball

Godzilla Pinball

Godzilla vs. Kong Pinball

Pacific Rim Pinball

Swords of Fury™

The Machine™: Bride of Pin·Bot™

Whirlwind™

White Water™

Red and Ted's Road Show™

Hurricane™

Cirqus Voltaire™

Tales of the Arabian Nights™

No Good Gofers™

FunHouse™

Space Station™

Dr. Dude and his Excellent Ray™

Un jeu à télécharger sur iPhone et Android

Après la mise à jour Godzilla, Kong et Pacific Rim, ce DLC offre une nouvelle expérience assez unique, qui rejoint les plateaux existants de Williams, Star Trek ou de The Addams Family. Zen Pinball World, sorti fin 2024, est gratuit avec des achats intégrés, disponible sur l'App Store et Google Play. Si vous ne voulez pas payer, il y a la possibilité de regarder des publicités.



Un super jeu pour les fans de flipper, à télécharger dès maintenant sur iOS et Android. Pour ceux qui préfèrent les jeux d'aventure classiques, reportez-vous sur Tomb Raider Reloaded.

