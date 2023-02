Tomb Raider Reloaded arrive sur mobile pour la Saint-Valentin

Enfin ! Plus de deux ans après l'annonce initiale, Square Enix, CDE Entertainment et Emerald City Games ont expliqué que leur nouveau jeu avec Lara Croft, intitulé Tomb Raider Reloaded, sortira finalement dans quelques jours. Il s'agit d'un jeu développé spécifiquement pour les mobiles et qui met en scène l'héroïne dans une expérience de type roguelike, de tir de haut en bas, très similaire au populaire Archero.

Voici le nouveau trailer vidéo :

Tomb Raider Reloaded arrive sur mobile

Ce volet exclusif n'arrive pas à n'importe quel moment, puisque la saga fête cette année ses 25 ans. Ainsi, Tomb Raider Reloaded vous emmènera dans des lieux familiers, l'occasion de rencontrer des visages familiers de la série. Lara sera interprétée par Keeley Hawes, qui a déjà incarné l'héroïne à de nombreuses reprises dans des jeux tels que Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld, Lara Croft and the Guardian of Light, etc.



Tomb Raider Reloaded propose un gameplay roguelike pour la première fois dans la série, soutenu par un système de progression et d'amélioration approfondi qui comprend des armes, des capacités, des améliorations et des objets à collectionner permanents et spécifiques à la course.

Au cours de votre quête, vous éviterez des pièges cachés, découvrirez d'anciennes reliques, résoudrez une grande variété d'énigmes et affronterez différents ennemis et boss (c'est un T-Rex que j'entends ! ?) à la fois nouveaux et familiers de la série Tomb Raider.

Les développeurs assurent que Tomb Raider Reloaded sera soutenu par une feuille de route en constante évolution de nouveaux contenus, mises à jour, événements et fonctionnalités ! En tout cas, le style graphique est bien trouvé, semblable à un certain Oceanhorn.



Il est intéressant de noter que le communiqué de presse de Tomb Raider Reloaded mentionne que le jeu sera disponible sur iOS, Android et Netflix le même jour. On peut supposer que cela signifie qu'il y aura une version normale sur les App Stores, ainsi qu'une deuxième version spéciale réservée aux abonnés de Netflix.



Si tel est le cas, les abonnés Netflix auront droit au jeu gratuitement, sans publicité ni achat intégré. Les joueurs intéressés peuvent débloquer des récompenses spéciales en se pré-enregistrant avant la sortie du jeu prévue pour le 14 février, soit la fameuse Saint-Valentin. Les joueurs Android peuvent le faire directement sur le Google Play Store, alors qu'iOS n'est pas encore en ligne.