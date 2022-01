Oceanhorn 2 accueille un mini-jeu de cartes : le Tarot Arcadien

Les grandes mises à jour pour Oceanhorn 2 ne sont pas fréquentes, et celle-ci est certainement l'une des plus importantes que le jeu ait connues. Elle ajoute un jeu complet de cartes à collectionner appelé Arcadian Tarock, auquel vous pouvez jouer contre n'importe quel personnage que vous rencontrez dans le monde. Les fans de Final Fantasy 8 se remémoreront certainement le jeu Triple Triade...

Oceanhorn 2 se met au Tarot

Le but de cette mise à jour est clair, il vous faudra collectionner les cinquante cartes, puis apprendre les tenants et aboutissants pour devenir un maître du Tarot. Chaque carte contient également des informations qui permettent de compléter l'histoire du monde de l'Oceanhorn. Il existe de nombreuses façons de trouver de nouvelles cartes, alors n'hésitez pas à vous battre, à explorer de nouvelles zones ou même à participer à des évènements importants de l'histoire.

Le Tarot Arcadien a été soigneusement pensé pour faire partie de la grande aventure. Que vous commenciez une nouvelle partie ou que vous repreniez là où vous vous étiez arrêté, la quête du Tarot vous mènera vers de nouveaux lieux et vous permettra de faire de passionnantes rencontres partout dans Gaïa.



Parmi les autres ajouts, citons un radar à trésors sur la map pour trouver plus facilement tous les coffres, quelques modifications de l'interface utilisateur, des ajustements de l'équilibre du gameplay, et un tas de corrections et d'améliorations générales.



Une mise à jour qui donne tout simplement envie de relancer une partie de l'un des tout meilleurs jeux Apple Arcade, un titre à la Zelda qu'on avait consacré en 2019 lors de sa sortie, cf notre test d'Oceanhorn 2. À découvrir sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et même sur consoles depuis quelques temps.

Télécharger le jeu Oceanhorn 2