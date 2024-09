Mini Motorways accueille la mise à jour "De la mer au ciel" sur Apple Arcade

Mini Motorways a beau être présent depuis le premier jour sur Apple Arcade, les développeurs de Dinosaur Polo Club n'arrêtent pas de bichonner la suite de Mini Metro. Disponible exclusivement chez Apple (pour la partie mobile), ainsi que sur Nintendo Switch et Steam, le jeu de construction de routes a reçu une énorme mise à jour aujourd'hui. Appelée « De la mer au ciel », elle apporte la carte Vancouver (la première au Canada), de nouveaux succès, des défis quotidiens, des défis de ville, des défis hebdomadaires, une interface utilisateur plus évoluée et des améliorations de performance.

La dernière mise à jour de Mini Motorways

Voici comment le studio présente sa mise à jour "De la mer au ciel" :

Prépare ton parapluie et tes chaussures de randonnée, car nous partons pour Vancouver dans notre dernière mise à jour de Mini Motorways ! Nichée au milieu de la côte canadienne accidentée de la Colombie-Britannique, cette métropole côtière abrite des voies navigables étroites, des montagnes escarpées et des parcs luxuriants. À toi de voir comment tu gères la géographie unique de la ville pour maintenir la circulation le long de ces autoroutes des érables.

Dans le détail, la nouvelle version 1.14 de Mini Motorways comprend :

Une toute nouvelle carte ! Fais un voyage sur la côte ouest du Canada et explore la ville très prisée de Vancouver, notre dernière carte Mini Motorways.

De nouveaux objectifs, défis quotidiens, hebdomadaires et urbains.

Une nouvelle interface.

Diverses corrections de bugs mineurs et améliorations des performances.

Regardez la bande-annonce de la mise à jour de la carte de Vancouver de Mini Motorways Sea to Sky ci-dessous :

Notre avis sur Mini Motorways

Si vous n'y avez pas encore joué, Mini Motorways reste l'un des meilleurs ajouts au service Apple Arcade, il faisait d'ailleurs partie du top jeux mobiles en 2019.



Pour ceux qui n'y ont pas encore joué, Mini Motorways est un jeu de construction où vous devez créer un réseau routier pour une ville en expansion. Comme dans "Mini Metro", le défi est de maintenir le trafic fluide en gérant les améliorations de manière stratégique. La réalisation est ludique et accessible, avec des mécaniques qui relance constamment l'intérêt. Comme son prédécesseur, Mini Motorways se distingue par l'expansion dynamique des villes et des cartes inspirées de villes réelles, avec des mises à jour régulières qui viennent ajouter des villes, des modes de couleur et autre. Que dire de la bande-son immersive de Disasterpeace...



Un jeu de stratégie comme on en fait peu.



Si vous n'avez pas encore joué à Mini Motorways et que vous êtes abonné à Apple Arcade, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il existe aussi sur PC via Steam et sur Nintendo Switch.

Télécharger le jeu Mini Motorways