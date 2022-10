La mise à jour Endless & Expert de Mini Motorways bientôt sur Apple Arcade, Steam et Switch

Le très prenant Mini Motorways figure toujours en bonne place sur Apple Arcade, un titre accessible et régulièrement depuis son lancement. Alors qu'il a également touché les joueurs PC sur Steam et Nintendo sur Switch, le spin-off de Mini Metro qui vous fait planifier des réseaux routiers complets avec des visuels élégants va recevoir une grosse mise à jour le 3 novembre sur toutes les plateformes apportant des améliorations et de nouveaux modes de jeu.

Mini Motorways va grandement s'améliorer

Si la récente mise à jour Caminho Portugûes ne vous suffit plus, patientez encore quelques jours pour découvrir la grande mise à jour "Endless & Expert" annoncé par le studio Dinosaur Polo Club. Le jeu de stratégie minimaliste de gestion du trafic ajoute un mode sans fin et un mode expert. Un certain nombre d'améliorations de la qualité de vie sont également prévues.

Les nouveaux modes sont le mode sans fin et le mode expert. Le premier vous permet de commencer une nouvelle ville en mode sans fin ou de continuer après un Game Over en jouant à votre propre rythme. Dans le second, les tuiles et les améliorations sont permanentes. Une amélioration ne peut pas non plus être sélectionnée deux fois de suite dans ce mode. Le mode Expert dispose de son propre classement pour chaque carte.



Si vous n'y avez pas encore joué, regardez le trailer de Mini Motorways ci-dessous :

Casey Lucas-Quaid, responsable de la communauté du Dinosaur Polo Club, a déclaré :

Nous avons beaucoup de chance d'avoir une communauté Mini Motorways qui nous soutient merveilleusement bien. Et nous savons que de nombreuses personnes ont eu envie d'explorer Mini Motorways de différentes manières. Notre équipe a travaillé dur toute l'année pour donner vie au mode sans fin et au mode expert. Nous sommes ravis de les partager avec nos formidables joueurs et nous avons hâte de voir ce qu'ils vont créer avec ces nouveaux modes de jeu !

D'autres améliorations autour de l'expérience demandées par la communauté accompagneront la mise à jour Endless & Expert. Découvrez une nouvelle option de zoom manuel à plusieurs niveaux pour choisir votre façon préférée de dessiner les routes à travers la ville sur toutes les plateformes, et prenez des décisions bien informées avec la possibilité de visualiser la disposition actuelle de votre ville avant de choisir une mise à niveau à la fin de chaque semaine en jeu.



En attendant la mise à jour du 3 novembre, vous pouvez télécharger Mini Motorways sur Apple Arcade, Steam et Nintendo Switch.

Télécharger le jeu Mini Motorways