Doctor Who: An Unlikely Heist mène l'enquête sur Apple Arcade

Voici le dernier jeu officiel Doctor Who. Il s'agit de Doctor Who: An Unlikely Heist qui débarque sur Apple Arcade, pour le plus grand plaisir des fans de la saga. Le titre mêle objets cachés, histoires de l'univers, mini-jeux et bien plus encore, le tout traduit évidemment en français, sans publicité ni achat intégré.

"Une Affaire nébuleuse"

Découvrez une nouvelle aventure nimbée de mystère ! Doctor Who : Une Affaire nébuleuse vous plonge dans une histoire inédite et pleine de rebondissements, avec des énigmes qui vous tiendront en haleine. Lancez-vous dans un périple épique à travers le temps et l'espace !

Dans An Unlikely Heist, vous incarnez le 13e Docteur qui doit, une fois n'est pas coutume, élucider des mystères, trouver des objets cachés ou encore découvrir des pièces secrètes. Vous devez tout tenter pour faire la lumière sur ce nouveau mystère captivant. Mieux, vous avez la possibilité de changer de mode de recherche pour varier les plaisirs.



Dans "Une Affaire nébuleuse", vous allez :

Trouver des objets cachés.

Admirer des graphismes somptueux.

Découvrir une histoire captivante dans l'univers de Doctor Who.

Prendre part à des mini-jeux et à des événements haletants.

Jouer en ligne ou hors ligne.

Débloquer de nouvelles zones.

Pour jouer à Doctor Who, il vous faut évidemment un abonnement au service, Apple Arcade étant à 4,99 euros par mois sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Il est également inclus dans les packs Apple One.

Télécharger le jeu Doctor Who: An Unlikely Heist