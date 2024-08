Réveillez la bête qui est en vous dans le shooter BEAST sur Apple Arcade

Signé du studio Ho Bibi à qui l'on doit l'excellent Frag Pro Shooter, BEAST est un jeu d'action en ligne 3 contre 3 aussi beau que prenant. Style SF, graphismes stylisés et animations fluides vous attendant, mais surtout un gameplay unique basé sur la transformation des héros en BEASTS, c'est-à-dire en bêtes féroces surarmées. Une nouveauté exclusive à Apple Arcade !

Découvrez le jeu BEAST sur Apple Arcade

Pour la faire courte, BEAST est un jeu d'action qui s'adresse à tous les âges grâce à son esthétique soignée et ses commandes intuitives. Les joueurs prennent le contrôle d'animaux héroïques qui pilotent des armures mécanisées avancées, appelées BEASTs, chacune dotée de capacités et d'armes spécifiques.

Plongez dans l'aventure cosmique de BEAST, un shooter 3c3 en ligne unique et destiné à tous les âges. BEAST allie action, esthétisme et commandes intuitives.

Comme vous pouvez le voir sur les images, les joueurs ont le choix d'incarner divers personnages emblématiques, tels que Clyde le chat rusé, Nyx le hibou habile au tir, Rusty le phacochère féroce, et GG Nova la licorne excentrique. Chaque personnage apporte son propre style et ses compétences uniques, apportant une certaine profondeur.



Mais surtout, l'intérêt de BEAST réside dans la possibilité de basculer entre la forme PET agile et la forme BEAST puissante de chaque personnages, avec des armes et des compétences distinctes pour chacune. Cette dualité offre une profondeur stratégique et encourage les joueurs à adapter leurs tactiques en fonction de la situation.



Le jeu propose plusieurs modes de jeu, notamment Charge, Course aux cristaux et Chacun pour soi, chacun offrant une diversité bienvenue. Que ce soit en solo ou en équipe avec des amis ou de la famille, BEAST a tout prévu pour passer ceux qui souhaitent passer un bon moment et ceux qui veulent partager une expérience plus compétitive. BEAST permet en effet aux joueurs de s'affronter pour la gloire, de monter dans les classements et de dominer des adversaires du monde entier.



Pour rentrer dans l'arène, il suffit d'avoir un abonnement Apple Arcade et de jouer sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Un super titre !

Télécharger le jeu BEAST: Bio Exo Arena Suit Team