Finity est un fabuleux casse-tête sur Apple Arcade

Le nouveau jeu du service Apple Arcade est arrivé. Nommé Finity, il s'agit d'un jeu de puzzle minimaliste qui mélange plusieurs genres. Un délice qu'il faut absolument découvrir si vous avez un abonnement à 4,99 euros donnant accès à bientôt près de 300 jeux.

Si vous aviez raté sa présentation, finity est un superbe jeu en 2D au style minimaliste qui offre une réinterprétation gratifiante des puzzles traditionnels. Le jeu marie l'aspect stratégique des échecs, le plaisir simple de Tetris, un soupçon de Snake ainsi que la dynamique réactive des jeux de combinaison, créant ainsi une expérience sophistiquée et soignée qui conserve son attrait en permanence.



Développé par Seabaa, Finity est très simple d'apparence mais bien plus profond que vous ne le pensez. Voici les règles du jeu qui vous garantissent une infinité de stratégies, rythmes et réussites :

Coming Soon to Apple Arcade: finity.



All you love about puzzle games, all in one slithering place. Take on this minimalistic approach to a classic match-3 as a snake guides you through every move.



