L'excellent Puzzle & Dragons Story réinvente les RPG sur Apple Arcade

Annoncé au début du mois dernier, Puzzle & Dragons Story débarque sur Apple Arcade, une version exclusive du jeu sorti initialement en 2012 en Europe. Celui qui a cartonné dans les années 2010 au Japon propose un mélange entre RPG classique et match-3 à la Candy Crush. Mais attention, la formule est hautement addictive.

Découvrez le super Puzzle & Dragons Story

Concrètement, Puzzle & Dragons Story marie la dynamique des puzzles match-3 à un système RPG de collection de créatures. Si le gameplay reste intuitif pour les habitués avec l'association d'orbes de même couleur pour lancer des attaques, le jeu saura aussi captiver les nouveaux joueurs grâce à des combinaisons stratégiques et des combos spectaculaires.



Dans Puzzle & Dragons, les joueurs forment une équipe de monstres pour naviguer à travers des donjons et combattre d'autres créatures, avec la possibilité d'en recruter de nouveaux.

Contrairement aux systèmes d'attaque traditionnels comme Pokémon ou Final Fantasy, ici, les joueurs réalisent des combinaisons d'au moins trois orbes de la même couleur pour attaquer. Les monstres de votre équipe qui correspondent à la couleur des orbes combinées lancent alors des assauts sur l'ennemi. Le joueur n'a ensuite que six secondes pour déplacer une orbe à travers le plateau, déclenchant ainsi des réactions en chaîne. Plus vous créez de combos avec une couleur spécifique, plus l'attaque inflige des dégâts importants. Il faut néanmoins surveiller la barre de vie et se méfier des contre-attaques ennemies, qui peuvent s'avérer fatales. Les orbes en forme de cœur sont là pour restaurer la santé. En plus, les monstres peuvent évoluer et gagner en puissance au fil du jeu, ajoutant une couche de profondeur et de stratégie au-delà du gameplay de base.

Notre avis sur Puzzle & Dragons mobile

Puzzle & Dragons de GungHo ne possède pas un énorme fan club pour rien. Captivant, technique et gratifiant, il saura satisfaire de nombreux joueurs mobiles.



Bref, vous l'aurez compris, nous sommes loin d'un Candy Crush ! Un jeu à télécharger gratuitement pour les abonnés à Apple Arcade. Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Puzzle & Dragons Story