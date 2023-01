Squiggle Drop est le nouveau puzzle du moment sur Apple Arcade

Squiggle Drop de Noodlecake est de sortie sur Apple Arcade, en ce vendredi 27 janvier. Avec plus de 100 puzzles, ce charmant casse-tête devrait intéresser un large panel de joueurs, grâce à la fois à ses mécaniques intéressantes mais aussi par son gameplay accessible. Les fans de Scribblenauts y retrouveront quelques clins d'oeil.

Noodlecake signe là un casse-tête qui fait appel à la créativité et à l'imagination pour résoudre plus de 100 énigmes basées sur la physique en dessinant une seule forme. Les joueurs peuvent trouver la solution de différentes manières, souvent surprenantes, et gagner des récompenses pour construire leur propre Squiggletown. Une partie personnalisation et collection est évidemment inclus dans ce nouveau titre.

