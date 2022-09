Le puzzle relaxant Garden Tails débarque dans le jardin Apple Arcade

Comme annoncé fin aôut, Garden Tails: Match and Grow de sortie en exclusivité sur Apple Arcade. Signé Playdots, un studio qui nous avait épaté avec son Two Dots, Garden Tails est grossièrement comparable à un match-3 type Candy Crush. Voyons ensemble ce qui le distingue du mythique titre de King.

Garden Tails: Match and Grow

"Si vous aimez la faune et la nature ou si vous cherchez simplement un moyen de vous relaxer, vous allez adorer ce jeu !" Voilà comment est présenté Garden Tails.



Votre objectif, si vous l'acceptez, est ici de construire votre propre jardin, beau, zen et relaxant. Pour y parvenir, vous allez devoir résoudre des puzzles de correspondance par 3 afin de débloquer des fleurs, des buissons et des animaux sympathiques.



Votre parcelle de terrain doit devenir un havre de paix pour tous les types de vie, des créatures les plus communes aux espèces les plus rares ! Playdots n'a pas seulement intégré un système de match-3 dans sons jeu, mais tout une histoire à découvrir, notamment avec le passé des animaux que vous rencontrerez au fil du temps.



Voici les atouts de Garden Tails :

COLLECTIONNEZ une grande diversité d'animaux, de fleurs et de plantes dans votre jardin interactif !

STRATÉGIEZ les mouvements, créez des bonus et maîtrisez l'art de la correspondance !

ENTRAINEZ votre cerveau dans le confort de votre canapé. Garden Tails comprend un design intelligent, amusant et réfléchi !

VOYAGEZ dans un monde luxuriant depuis le confort de votre canapé. Regardez votre espace accueillir une nouvelle vie comme les lapins et les papillons !

DÉTENDEZ-vous et profitez d'un magnifique jardin et de sons apaisants. Il est temps de se détendre, à votre rythme !



Faites une pause, ( prenez un Kit-Kart ) asseyez-vous et commencez à faire pousser votre jardin. Les fans de Candy Crush peuvent le découvrir en exclusivité sur Apple Arcade. Un titre compatible iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Garden Tails