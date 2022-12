JellyCar Worlds débarque mollement sur Apple Arcade

Et oui, JellyCar débarque sur Apple Arcade, pour le plus grand plaisir de tous les joueurs abonnés au service d'Apple. Ça ne nous rajeunît pas. Plus de dix ans après sa sortie initiale, Walaber, le créateur du jeu, est de retour avec un nouveau JellyCar. Plus moderne, JellyCar Worlds reprend le principe de base avec une physique molle où tout se déforme à chaque impact, tout en offrant plus de mondes et de possibilités pour nos voitures en gelée.

JellyCar Worlds est jouable sur mobile

Le classique jeu de course et de plateforme fait son retour ! Après plus de 10 ans, un nouveau jeu JellyCar modernisé voit enfin le jour !

Au cas où vous n'auriez pas compris le principe du jeu, votre voiture est faite en gelée. Et le monde tout entier aussi. À partir de là, en gardant bien ces éléments en tête, vous allez devoir en tirer avantage et utiliser diverses capacités (Dilatation, Ballonnement, Pneus adhésifs, Fusée et plus encore) pour parcourir les niveaux et trouver la sortie. Une sorte de mélange entre casse-têtes et plateformes à la sauce Ragdoll qui devrait plaire à de nombreux joueurs.



Regardez le trailer vidéo :

La vidéo permet de découvrir une partie des nombreux mondes thématiques, tout aussi bizarres les uns que les autres, ainsi que d'apercevoir quelques mécaniques de gameplay. N'oublions pas la bande-son qui ajoute à l'ambiance.



Pour les plus acharnés, il est possible de personnaliser ses véhicules en créant vos propres motifs.



Ce n'est évidemment pas le titre qui vous tiendra 4 heures d'affilée, mais JellyCar est un formidable passe-temps quand vous avez 15 ou 30 minutes devant vous. Disponible sur iOS, iPadOS, macOS et tvOS pour les abonnés Apple Arcade à 4,99 euros par mois.

Télécharger le jeu JellyCar Worlds