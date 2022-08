Amazing Bomberman de Konami débarque sur Apple Arcade

Ce mois-ci commence fort sur Apple Arcade avec Amazing Bomberman, un titre signé Konami et attendu par les fans de la saga. Annoncé en début de semaine, Amazing Bomberman introduit de l’action musicale dans la franchise en proposant aux joueurs d’utiliser différents types de bombe pour détruire des obstacles et collecter des items spéciaux, au fil du niveau qui évolue au rythme des chansons. Pour son, le titre est constitué de sept niveaux jouables et intègre une bande-son originale composée d’artistes japonais et étrangers.

Amazing Bomberman débarque sur Apple Arcade

Ce nouveau jeu d'action comprend des arènes qui évoluent donc selon la musique, un mode d'entraînement, un support pour les matchs entre amis, des objets de personnalisation que vous pouvez collecter, ainsi qu'une musique écrite spécialement pour Amazing Bomberman. Regardez la bande-annonce d'Amazing Bomberman ci-dessous :

Bomberman, le grand classique de l'action explosive, fait son entrée sur l'Apple Arcade !

Amazing Bomberman se présente donc comme un tout nouvel épisode de la série Bomberman avec des musiques et des graphismes originaux. Malgré son nouvel enrobage, Amazing Bomberman semblent respecter les mécaniques du jeu original qui date tout de même de 1983 ! Voilà qui ne nous rajeunit pas !



Si vous voulez en profiter, il vous faudra obligatoirement un abonnement à Apple Arcade à 4,99 euros par mois, ou bien un pack Apple One à partir de 14,95 euros. Jouable sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, sans publicité ni achat intégré.

Télécharger le jeu Amazing Bomberman