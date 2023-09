James Bond débarque sur Apple Arcade avec Cypher 007 !

C'est LE jeu du mois sur Apple Arcade, Cypher 007. Oui, derrière ce nom énigmatique se cache le célèbre agent anglais, James Bond. Premier jeu mobile de la licence tirée des romans de Ian Fleming, Cyper 007 a de sérieux atouts qui ne devraient pas laisser indifférents les abonnés au service. Un titre à découvrir sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Découvrez le tout nouveau Cypher 007

Dans ce jeu d'aventure et d'action inspiré par 60 ans de Spycraft, Cypher 007 nous permet de revisiter certains des moments et des lieux les plus emblématiques de Bond, alors qu'il tente d'éliminer le génie criminel Blofeld, à la tête de Spectre, qui cherche à transformer Bond en l'ultime agent double.



Cette fois, Blofeld a utilisé des techniques de lavage de cerveau connues sous le nom du « piège mental », retenant Bond captif dans une prison psychiatrique. C'est là que vous entrez dans la danse, incarnant l'agent 007 dans sa mission la plus difficile à ce jour.



Regardez le trailer vidéo pour comprendre de quoi il s’agit :

En vue subjective, Cypher 007 propose une réalisation de grande qualité, dont le style rappelle un certain Max Payne, avec l'ambiance inimitable des James Bond. Vous allez devoir recueillir des informations, découvrir des secrets et utiliser des techniques d'espionnage pour arriver à bout des niveaux immersifs remplis de pièges, d'adversaires et d'objectifs dont la difficulté augmente au fur et à mesure. Une sorte de Metal Gear / Splinter Cell à l'anglaise.

La durée de vie semble importante car, après avoir terminé les missions pour éliminer Blofeld et Spectre une fois pour toutes, les joueurs peuvent se mesurer à d'autres agents 007 dans le monde entier via des tableaux de classement pour prouver qu'ils sont les meilleurs espions de tous les temps.



Agent 007, êtes-vous prêt à éliminer Blofeld et à mettre fin au programme Cypher ?

Télécharger le jeu Cypher 007