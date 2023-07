Le MONDE LEGO DUPLO+ débarque sur Apple Arcade !

Comme prévu la semaine dernière, la première fournée de jeux Apple Arcade en juillet contient Lego Duplo World, un titre intéressant qui accompagne Slay The Spire+. Un jeu pour les petits qui fera travailler leur dextérité, leur imagination et plus encore.

LEGO DUPLO+ est disponible sur Apple Arcade

Découvrons ensemble LEGO DUPLO World+, une expérience de jeu immersive offrant des activités libres avec des animaux, des bâtiments, des véhicules incroyables et des trains qui stimulent l'imagination et la créativité, tout en favorisant l'apprentissage.



Chose importante, ce jeu a été conçu en respectant le cadre pédagogique reconnu du "Headstart Early Learning Outcomes Framework", afin de répondre aux besoins de développement des enfants de 2 à 5 ans. Chaque activité vise des objectifs d'apprentissage importants pour les enfants.

Votre enfant peut explorer chaque scène pour apprendre le fonctionnement des activités et, bien sûr, y participer activement ! Ils pourront aussi construire des structures grâce aux briques 3D pour stimuler leur créativité.

Voici la vidéo de présentation officielle :

Mais mieux que la version de base de l'App Store, tous les packs sont inclus dans cette application :

TRAIN DES NOMBRES

FOIRE DU MARCHÉ

SUR LA ROUTE !

DOCTEUR, DOCTEUR !

RECYCLEZ ET LANCEZ-VOUS !

AVENTURES AVEC LES ANIMAUX

INCENDIE ET SAUVETAGE !

PARC D'ATTRACTIONS

VOITURES

CAMPING EN FAMILLE

EXPLORATEURS DE L'ESPACE

FERME

AVENTURES AÉRIENNES

AMUSEMENT CULINAIRE !

SITE DE CONSTRUCTION

MINI MAISON

AU FOND DE L'OCÉAN

À LA RESCOUSSE

ANIMAUX DU MONDE

FÊTES D'HIVER

Pour en profiter, il suffit d'avoir un abonnement Apple Arcade valide (à 4,99 euros par mois) et de l'installer sur iOS, iPadOS, tvOS ou MacOS !

Télécharger le jeu MONDE LEGO® DUPLO®+