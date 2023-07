Slay the Spire+ abat ses cartes sur Apple Arcade

Comme prévu fin juin, le premier jeu Apple Arcade de juillet n'est autre que l'excellent Slay The Spire en version "+". Un classique du genre, entre jeu de cartes et roguelike, qui a de sérieux atouts pour séduire les abonnés au service en illimité. Voyons ensemble pourquoi il a été nommé meilleur jeu de l'année en 2019 sur PC puis en 2020 sur mobile.

Slay the Spire+ est disponible !

Désormais disponible sur Arcade ! Découvrez le roguelike de création de decks nommé « meilleur jeu de stratégie de l'année » en 2019 est de retour.

Il s'agit d'un mélange entre Hearthstone et Diablo où vous devrez construire un deck avant de vous lancer dans une quête pour conquérir le Spire en perpétuelle évolution. Si vous n'avez rien compris, visionnez plutôt la vidéo de présentation :

Choisissez un personnage parmi 4 possibilités et créez un deck unique en choisissant parmi une vaste gamme de cartes, chacune offrant des capacités et des stratégies distinctes. Rencontrez des créatures bizarres, empruntez des chemins traîtres et découvrez des reliques d'un immense pouvoir au cours de votre ascension vers le pinacle.

Voici les caractéristiques du jeu que l'on a adoré à sa sortie :

EMBARQUEZ DANS L'ASCENSION : Plus de 350 cartes totalement fonctionnelles, plus de 200 objets, plus de 50 combats uniques et plus de 50 événements qui peuvent vous aider ou vous nuire !

CRÉEZ UN DECK DYNAMIQUE : Choisissez judicieusement vos cartes parmi des centaines disponibles pour chaque nouvelle tentative. Sélectionnez celles qui se complètent le mieux afin d'éliminer efficacement vos ennemis et atteindre le sommet.

UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION : À chaque nouvelle aventure, la configuration de la tour change. Tout peut être différent : les pièges, les ennemis, les cartes, les reliques et même les boss !

DÉCOUVREZ DES RELIQUES PUISSANTES : Des objets redoutables appelés "reliques" sont dispersés dans la tour. Leurs effets peuvent considérablement améliorer votre deck grâce à des interactions spéciales. Cependant, soyez prudent, car pour les obtenir, vous devrez peut-être dépenser plus que de l'or...



Si vous avez un abonnement à Apple Arcade à 4,99 €, vous pouvez foncer les yeux fermés sur iOS, iPadOS, tvOS et MacOS, le jeu est sans achat intégré ni publicité, contre 10 euros sur l'App Store classique.

Télécharger le jeu Slay the Spire+