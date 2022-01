Hearts et Spades Card Game+ : deux jeux de cartes pour Apple Arcade

Comme chaque vendredi ou presque, le service de jeu en illimité d'Apple accueille un nouveau titre. Cette fois, ce n'est pas un mais deux jeux qui nous arrivent tout droit du studio MobilityWare avec Hearts : Card Game+ et Spades : Card Game+. Ces deux jeux de cartes solo seront parfaits pour meubler les longues soirées d'hiver, en tout cas pour les abonnés à Apple Arcade.

1 : Hearts: Card Game+

Hearts sur Apple Arcade est un jeu de cartes compétitif classique, et l'intelligence artificielle de MobilityWare garantit que VOTRE jeu a l'avantage de la compétition, maître des cartes Hearts !

Peu importe si vous êtes familier avec le genre, vous pouvez vous amusez sur Hearts puisque l'IA s'adapte à votre niveau et vous donne des indices si elle voit que vous êtes en difficulté. Mieux, il y a un tutoriel de démarrage.



Comme tout se fait hors-ligne et sans intervention humaine, vous pouvez prendre votre temps et profiter des fonctionnalités conçues pour tous les types de joueurs.



Les joueurs de cartes auront repéré ici le jeu de la Dame de Pique. On distribue 52 cartes à 4 participants à chaque tour. Au départ, chaque joueur doit donner 3 cartes à son voisin (gauche, droite, devant et soi-même), celui qui a le 2 de trèfle commence puis les autres doivent suivre en posant la même couleur, le perdant ramassant le paquet. Le but du jeu est de totaliser le moins de points possible. Les points sont comptés comme suit selon les règles officielles :

chaque cœur vaut un point ;

la dame de pique vaut 13 points.

Télécharger le jeu Hearts: Card Game+

2 : Spades: Card Game+

Du côté de Spade: Card Game+, c'est le même moteur mais il s'agit d'une variante quelque peu inversée, le jeu de Pique. Le but est d'obtenir 250 points, soit la version la plus rapide du genre. Mais dans Spades, tout est question de tactique car vous devez annoncer en combien de plis vous pensez gagner, le fameux système d'enchères.

Spades ajoute un nouvel élément de stratégie et de casse-tête au jeu de cartes classique. Planifiez et élaborez une stratégie pour chaque mouvement alors que vous vous affrontez avec un partenaire pour essayer de surenchérir et de surpasser vos adversaires.

Spades est disponible gratuitement pour tous les abonnés (on trouve la version non "+" sur l'App Store également). À télécharger sur iPhone, iPad et Mac.

Télécharger le jeu Spades: Card Game+