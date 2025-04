5 nouveaux jeux sur Apple Arcade en mai dont WHAT THE CLASH

Le 1er mai, Apple Arcade, lancé le 19 septembre 2019, enrichit sa bibliothèque de plus de 250 jeux sans publicités ni achats intégrés avec cinq nouveaux titres, dont WHAT THE CLASH, un jeu multijoueur déjanté mêlant ping-pong, tir à l’arc, courses et cache-cache, créé par Triband, déjà primé pour WHAT THE CAR.

S’ajoutent My Buddy, une simulation douce pour s’occuper de chiots et chatons virtuels ; LEGO Friends Heartlake Rush+, une course infinie trépidante ; Words of Wonders: Search+, un casse-tête de recherche de mots ; et SUMI SUMI : Matching Puzzle+, un jeu de correspondance charmant avec les personnages San-X comme Rilakkuma et Sumikko Gurashi, tous exclusifs, mais pas transcendants.

Apple Arcade

Apple Arcade est un service par abonnement offrant des centaines de jeux sans publicités ni achats intégrés, jouables sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. En France, il est proposé à 6,99 € par mois et intégré à toutes les formules Apple One, combinant divers services Apple, comme le rappelle le communiqué.

Les jeux à venir en mai

WHAT THE CLASH? (Jeu, Action, , v1.0, 512 Mo, iOS 13.0, Triband ApS) Dans WHAT THE CLASH, défiez vos amis en ligne dans des affrontements hilarants à deux joueurs, en testant des centaines de mini-jeux absurdes mêlant ping-pong, tir à l’arc ou courses délirantes, débloqués via des combos de cartes loufoques. Exhibez des tenues décalées comme une banane, dominez les classements et profitez de commandes tactiles simples qui permettent à tous – incarnant une main élastique à jambes – de s’amuser, avec un conseil : laissez parfois vos amis gagner pour la bonne humeur ! Télécharger le jeu WHAT THE CLASH?

LEGO® Friends Heartlake Rush+ (Jeu, Course, , v3.0.0, 362 Mo, iOS 13.0, StoryToys Limited) Dans LEGO® Friends: Heartlake Rush, faites la course à travers Heartlake City avec des personnages comme Aliya, Autumn ou Nova, accompagnés de leurs animaux de compagnie, en personnalisant vos véhicules et en collectant des trésors tout en évitant les obstacles. Accomplissez des missions palpitantes, débloquez des récompenses, transformez votre voiture en jet avec Zobo le robot, et explorez un monde coloré conçu pour offrir une expérience sécurisée et adaptée aux enfants, sans publicité tierce. Télécharger le jeu LEGO® Friends Heartlake Rush+

with My Buddy (Jeu, , , v1.0.0, 2,1 Go, iOS 13.0, Neilo inc.) Dans ce jeu, vivez une aventure unique avec des chiens et des chats comme le Shiba, le Caniche toy ou le Scottish Fold, en les accompagnant de leur naissance à l’âge adulte à travers les étapes d’allaitement, de sevrage et de croissance, tout en personnalisant leur apparence avec des costumes et des pochoirs. Rencontrez de nouveaux compagnons à la Place des Compagnons, interagissez avec eux sur votre smartphone où que vous soyez, et façonnez leur environnement et votre chambre, pour une expérience d’amitié évolutive et personnalisée. Télécharger le jeu with My Buddy

Words of Wonders: Search+ (Jeu, Casse-tête, , v3.1.3, 209 Mo, iOS 13.0, FUGO BILISIM TEKNOLOJILERI VE ...) Partez à la découverte du monde avec Words of Wonders: Search+, un jeu de mots croisés hors ligne où vous explorerez des villes magnifiques et les secrets des sept merveilles, tout en enrichissant votre vocabulaire anglais et en affinant vos compétences de résolution d’énigmes en combinant des lettres pour former des mots. Au fil des niveaux aux thèmes variés, affrontez des grilles de plus en plus vastes avec des aides animées, améliorez vos talents linguistiques en un temps record, et choisissez votre stratégie – viser les mots longs ou dénicher les plus courts – tout en profitant d’un voyage lexical captivant à travers des lieux emblématiques. Télécharger le jeu Words of Wonders: Search+