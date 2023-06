What The Car s'offre une mise à jour avec Amy Sedaris sur Apple Arcade

La dernière mise à jour notable d'Apple Arcade comprend une collaboration surprenante avec le jeu de conduite humoristique What the Car. La suite du jeu What the Golf, très appréciée des joueurs depuis 2020, collabore avec l'actrice, comédienne et écrivain "Amy Sedaris". Il n'en fallait pas plus pour qu'on se jette sur ce titre sorti le mois dernier et qui nous avait échappé.

What The Car passe en version 2.3.1

Sedaris, connue notamment pour "Strangers with Candy" ou "The Mandalorian", a collaboré à la création d'un niveau personnalisé pour le jeu. Les joueurs peuvent dès à présent se lancer dans le niveau "Amy Sedaris Can't Drive" et l'essayer.

Le niveau est truffé d'éléments de design et d'accessoires inspirés par Sedaris et ses nombreux projets. On y trouve notamment des oreilles de lapin, en raison de son amour pour les lapins. Le niveau comporte également de nombreux clins d'œil à l'artisanat et aux boulettes de fromage. Les joueurs les plus perspicaces pourront trouver des références à ses projets tels que "At Home with Amy Sedarisé", entre autres.

Sous les phares : le niveau de rêve d’Amy Sedaris



Nous avons fait équipe avec l’humoriste Amy Sedaris pour créer son niveau de rêve. Elle ne sait pas conduire et elle aime les ours, alors cette collaboration allait de soi !

Au-delà du contenu, les abonnés au service Apple Arcade peuvent également utiliser les accessoires du niveau de Sedaris pour créer leurs propres niveaux personnalisés à l'aide des outils disponibles. Ces niveaux peuvent ensuite être évidemment partagés avec les amis et la famille.

Si vous ne connaissez pas What the Golf, imaginez-vous en tant que véhicule doté de jambes à la place de roues ! Vous voilà plongez dans une course effrénée à travers des centaines de niveaux uniques où vous devrez sauter, voler grâce à un jet-pack, escalader des immeubles, effectuer des livraisons et accomplir toutes sortes d'exploits que seule une voiture ne peut PAS réaliser. Pour gagner, recherchez des raccourcis secrets tout en évitant habilement les explosifs sur votre chemin. C'est tout ce qu'il faut savoir ce petit bijou.



Outre la mise à jour What the Car ?, Apple Arcade a également lancé Retro Bowl+ et Retro Goal+ vendredi dernier, deux jeux de sport inspirés de l'ère 16 bits.

Télécharger le jeu WHAT THE CAR