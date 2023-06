New Star Games sort Retro Bowl+ et Retro Goal+ sur Apple Arcade

Cette semaine, deux classiques de l'App Store rejoignent Apple Arcade. Comme vu en début de mois, il s'agit de Retro Bowl+ et Retro Goal+, des titres signés New Star Games sont tous deux disponibles sur Apple Arcade avec toutes les fonctionnalités débloquées dès le départ, sans publicité ni achat intégré. Découvrons ce qui attend les abonnés au service.

Retro Goal+

La version "+" de Retro Goal+ propose différentes options de difficulté, des effets météorologiques, un défi de tournoi international de football, et plus encore pour ce jeu de foot qui mélange action arcade et gestion pour le plus grand bonheur des amateurs des titres vintages comme Kick-Off.

Retro Goal+ est disponible sur Apple Arcade ! Découvrez ce savant mélange de jeu de foot d’arcade et de gestion d’équipe, développé par les créateurs des célèbres jeux de sport NEW STAR FOOTBALL et RETRO BOWL.



Choisissez une équipe parmi les meilleures du monde et recrutez des superstars, des professionnels et des têtes brûlées qui vous conduiront à la victoire. Donnez tout sur le terrain et imposez-vous comme le roi du ballon rond !

Télécharger le jeu Retro Goal+

Retro Bowl+

Du côté de Retro Bowl+, cette version inclut directement la liste de 12 joueurs disponibles, l'édition complète de l'équipe et plus encore pour ce titre de football américain en pixel-art.

Celui qui a été n°1 sur l'App Store américain en 2020 revient avec son style rétro et une gestion simple de l'effectif, y compris les fonctions de presse et la gestion des egos fragiles, tandis que sur le terrain, c'est vous qui décidez des actions à mener. Le but étant évidemment de faire gagner votre équipe à la fin de la saison de Retro Bowl.

Télécharger le jeu Retro Bowl+