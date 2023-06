Bientôt sur  Arcade : Jet Dragon, Retro Bowl+, Retro Goal+, Bold Moves+...

Avec plus de 250 jeux, Apple Arcade continue de se développer à vitesse grand V. Pour le mois de juin, après 20 jeux en mai, on attend cinq nouvelles entrées dont Jet Dragon, Retro Bowl+, Bold Moves+, et plus encore.



Comme chaque mois, l'entreprise américaine dévoile les nouveautés à venir, découvrons ce qui nous attend.

What's Next on Apple Arcade:



🧩 Bold Moves+

🐉 Jet Dragon

🏈 @Retro_Bowl+

🥅 Retro Goal+

💰 Millionaire Trivia: TV Game+



Coming Soon: https://t.co/2LI7fKHp7d pic.twitter.com/tLYWlnWT6r — Apple Arcade (@AppleArcade) June 6, 2023

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Jet Dragon (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,3 Go, iOS 13.0, GREZZO Co.,Ltd.) Dans Jet Dragon, vous explorez le monde fantastique de Venerusa, où les dragonniers chevauchent les cieux et voyagent à travers le temps et l'espace.



Assurez-vous de surveiller votre endurance et gardez un œil sur vos adversaires alors que vous attaquez avec facilité en appuyant simplement sur un bouton !



Entraînez et faites se reproduire vos dragons à bord de votre tour-navire afin de libérer tout leur potentiel caché. Vous rencontrerez les meilleurs dragonniers de Venerusa sur votre chemin. Impressionnez-les avec vos talents et recrutez-les dans votre équipe ! Les compétences utilisables varient en fonction du dragon et du dragonnier que vous choisissez. Formez les duos parfaits pour remporter les bonnes courses !



Sortie le 16 juin !



Télécharger le jeu Jet Dragon





Retro Bowl+ (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.5.88, 37 Mo, iOS 13, New Star R&D Ltd.) RETRO BOWL+ permet au quart-arrière en fauteuil de se lancer directement dans l'action !



Lancez-vous avec un ensemble illimité de fonctionnalités dès le début, y compris la liste de 12 joueurs, une suite complète d'édition d'équipe, et bien plus encore ! Un jeu de gestion simple et addictif qui revient en version "+" !



Sortie le 23 juin ! Télécharger le jeu Retro Bowl+









Millionaire Trivia: TV Game+ (Jeu, Mots, iPhone / iPad, v1.0, 265 Mo, iOS 13.5, Uken Inc.) Le jeu "Qui veut gagner des millions" est de retour sur Apple Arcade ! Testez vos connaissances, faites appel au public et constituez votre équipe d'experts !



Sortie le 30 juin pour le jeu préféré de Jean-Pierre Foucault. Télécharger le jeu Millionaire Trivia: TV Game+





Retro Goal+ (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 36 Mo, iOS 13, New Star R&D Ltd.) RETRO GOAL+ arrive sur Apple Arcade ! Découvrez ce savant mélange de jeu de foot d’arcade et de gestion d’équipe, développé par les créateurs des célèbres jeux de sport NEW STAR FOOTBALL et RETRO BOWL.



Vous êtes le manager d'une équipe qui a tout à prouver, comme dans Football Manager.



Sortie le 23 juin ! Télécharger le jeu Retro Goal+