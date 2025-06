Unison League X The Eminence in Shadow : nouveau crossover

Peu de temps après la collaboration avec Vocaloid, le RPG d’action d’Ateam Entertainment, Unison League, lance un nouvel événement majeur, accueillant cette fois l’univers de l’anime isekai* à succès The Eminence in Shadow ! Tout un programme qui permet à ceux qui n'avaient pas connaissance de ce titre de le découvrir dix ans après sa sortie.

Unison League reçoit une nouvelle mise à jour

The Eminence in Shadow, vu en 2022 sur iSoft, suit Minoru Kageno, un adolescent japonais ordinaire réincarné en Cid dans un monde fantastique. Rêvant de devenir un génie, Cid invente une identité de justicier mystérieux nommé Shadow, luttant contre le culte secret de Diablos – pour découvrir que son histoire inventée est bien plus réelle qu’il ne l’imaginait.



Cette collaboration introduit de nombreux personnages de l’anime dans Unison League. Les joueurs peuvent obtenir des équipements cosmétiques inspirés de Shadow simplement en se connectant ! Les alliés clés comme Alpha ([Premier Membre]), Beta ([Deuxième Membre]), Delta ([Quatrième Membre]) et Epsilon ([Cinquième Membre]) rejoignent également le combat, avec des tirages gratuits x10 quotidiens mettant en vedette ces nouveaux personnages.



Il est aussi prévoir de compléter des quêtes exclusives à l’événement pour gagner des parchemins d’invocation et d’autres récompenses, y compris la chance de débloquer Shadow lui-même en tant que prix spécial.



* isekai (異世界, litt. « Autre monde ») est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté/téléporté, piégé, ou réincarné/ressuscité dans un univers parallèle.

Notre avis sur Unison League

Unison League est un jeu gacha de style MMO unique avec un multijoueur en temps réel captivant et un système de progression de classes personnalisable permettant d'adapter son style de jeu. Sa communauté dynamique et ses collaborations fréquentes offrent des récompenses gratuites et une monnaie farmable, rendant le jeu accessible aux joueurs gratuits, bien que des éléments pay-to-win existent avec des achats tentants pour de nouveaux équipements et monstres.



Le jeu brille en coopération, les guildes étant essentielles, notamment pour les batailles PvP à 10 joueurs à horaires fixes, qui favorisent les joueurs actifs ou dépensiers.



Cependant, le jeu souffre d'une courbe de difficulté importante, entraînant un lourd grind et des murs nécessitant un farming intensif ou des dépenses, faisant quitter même de très bons joueurs. Bien qu’il ait surpassé des concurrents comme Longres, l'arrivée de SINoALICE, similaire à Unison League, l'a mis en concurrence. Essayez-le pour voir s’il vous convient, ou explorez des alternatives comme SINoALICE (sorti en 2020), moins exigeant.



Les fans de l’anime ne voudront pas manquer cet événement à durée limitée, rempli de récompenses exclusives. Dépêchez-vous, cependant – le crossover se termine le 11 juillet ! Disponible sur iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit Unison League