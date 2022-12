Sorties jeux : Romancing SaGa Minstrel Song, Reigns 3 Kingdoms, Immortal Awakening, Antioch

Aujourd'hui, 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Romancing SaGa -Minstrel Song-, Reigns: Three Kingdoms, Immortal Awakening, Disgaea 4 et Antioch.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Unsolved Case (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 737 Mo, iOS 12.0, Adrian Olczyk) Unsolved Case est un jeu de réflexion coopératif qui exige des joueurs qu'ils communiquent et travaillent ensemble. Il s'agit de la suite gratuite de la série populaire "Cryptic Killer".



Plongez-y et retournez là où tout a commencé en faisant équipe avec le duo de détectives Old Dog et Ally, contre le Cryptic Killer. Pour la première fois dans la série, vous rencontrerez un labyrinthe d'énigmes et de défis posés par l'un des esprits les plus retors du monde. Résolvez des énigmes, déchiffrez des codes et trouvez une issue.

Avez-vous ce qu'il faut pour résoudre l'affaire Unsolved Case of the Cryptic Killer ?



Unsolved Case est un jeu gratuit pour deux joueurs à compléter en 30-60 minutes. Télécharger le jeu gratuit Unsolved Case





Talking Tom Time Rush (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.42, 168 Mo, iOS 12.0, Outfit7 Limited) Talking Tom Time Rush est le tout nouveau jeu de type "runner". Tom et ses amis ont trouvé un portail magique mais les Rakoonz s'en mêlent. Ils volent les cristaux et s'échappent dans un monde fantastique !



Les joueurs rejoignent Tom et ses amis dans des mondes merveilleux, explorent des chemins secondaires uniques et découvrent des surprises spéciales ensemble. C'est une course-poursuite épique après ces coquins de Rakoonz pour récupérer les cristaux ! Télécharger le jeu gratuit Talking Tom Time Rush





Sling Ming (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.2.2, 254 Mo, iOS 10.0, Good Night Brave Warrior AB) Attrapez votre chapeau, princesse, et préparez-vous pour le voyage de votre vie ! Accrochez-vous à l'oxyvoie, un système de transport, vous permettant de voler dans les airs et de défier la gravité. Embarquez dans une aventure intergalactique, retracez les pas de votre père disparu et recherchez les clés ouvrant la mystère chambre forte de votre château.



Profitez d'une histoire touchante, de mondes magnifiques et de musiques entraînantes dans cette formidable aventure ! Télécharger le jeu gratuit Sling Ming





Reigns: Three Kingdoms (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v0.1, 294 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Le nouveau "Reigns" est arrivé !



Négociations militaires, mariages pour consolider des alliances, recrutements de soldats ? Swipez les cartes pour survivre dans cette épopée historique au tour par tour. Inspiré de l'épopée chinoise "Les Trois Royaumes", ce jeu plonge les joueurs dans les dernières années mouvementées de la dynastie Han. Vous découvrirez les nombreuses factions, les guerres et les héros de la saga en swipant pour valider des choix décisifs, faire équipe avec la bonne armée au bon moment, gagner du pouvoir et plus encore. Trouvez de nouvelles façons de vous amuser avec la mécanique originale de cette franchise qui repose entièrement sur des cartes à swiper. Les secrets de l'intrigue seront révélés, vous pourrez mettre votre stratégie en place ! Télécharger le jeu gratuit Reigns: Three Kingdoms





Immortal Awakening (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,1 Go, iOS 9.0, NEOCRAFT LIMITED) La Guerre des Immortels, opposant Divinités et Démons, a ravagé notre patrie.

Éveilleur, grâce à la bénédiction du dernier refuge de l’humanité, pourriez-vous sauver le monde du Grand effondrement ? Un jeu à la Diablo qui possède plusieurs arguments.

Affrontez le boss épique dans d’innombrables donjons JcE ! Remportez le butin légendaire grâce à votre bravoure et vos compétences dans ce jeu qui surprend par la qualité de ses graphismes ! Télécharger le jeu gratuit Immortal Awakening





HELLO KITTY Hapiness Parade (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v0.8.3, 726 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Organisez une magnifique parade avec Hello Kitty et ses amis. Faites-vous des alliés et utilisez vos dons pour éviter les pièges qui pourraient gâcher la fête ! Pour jouer, glissez-vous dans la peau de Hello Kitty et promenez-vous avec deux compagnons le temps d'apporter de la joie aux habitants d'un monde fantastique. En chemin, de nouveaux amis vous rejoindront… car plus on est de fous, plus on rit ! Mais attention, il va falloir vous méfier de Kuromi : elle est jalouse de vos nombreux fans et veut gâcher votre parade. Elle s'est liguée avec Nyanmi qui a monté une armée de sbires mécaniques destinés à les seconder. Elles ont préparé des traquenards pour anéantir tous vos efforts. Télécharger le jeu gratuit HELLO KITTY Hapiness Parade





The Eminence in Shadow RPG (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 228 Mo, iOS 11.0, Crunchyroll Games, LLC) Jouez au tout nouveau RPG fantastique en ligne basé sur le nouvel anime à succès, The Eminence in Shadow, signé de la plateforme manga Crunchyroll.



Continuez l'histoire avec de nouveaux chapitres, relevez de nouveaux défis passionnants et découvrez les derniers personnages après chaque nouvel épisode grâce aux mises à jour de l'anime. Avec des graphismes 3D de grande qualité et des animations travaillées, l'histoire de Master of Garden met en lumière des personnages avec des scènes mémorables de l'anime et des événements inédits des romans légers. Que vous soyez un fan des light novels ou que vous n'ayez pas encore vu L'Éminence de l'ombre, l'histoire de Master of Garden est à tester. Télécharger le jeu gratuit The Eminence in Shadow RPG





Cats and Soup (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.4, 420 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.

Envie de mignoncité ? Aidez les chats à préparer la soupe de leurs rêves dans ce délicieux petit jeu tranquille : tranchez, assaisonnez, remuez et vendez de miaougnifiques potages et jus. Aventurez-vous dans une forêt enchantée où les chats préparent eux-mêmes de bons petits plats pour se réconforter pendant les jours de pluie.



Un jeu reposant au graphisme stylisé parfait pour se détendre après une longue journée, s'offrir une soirée douillette ou échapper à la routine des transports en commun. Télécharger le jeu gratuit Cats and Soup





Bubble Bobble 2 classic (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.0, 104 Mo, iOS 11.0, MOBIRIX) Bubblun, Bobblun, Kululun, Cororon ont été maudits par Superdrunk après avoir lu le livre scellé puis se sont transformés en dragon bulle et piégés dans le monde du livre.

C'est un jeu d'action qui sélectionne l'un des 4 personnages avec des capacités différentes en tirant des bulles pour piéger l'ennemi, puis en le faisant éclater avec des cornes ou des écailles pour les vaincre.



Un jeu rétro qui devrait rappeler des souvenirs aux personnes de plus de 30 ans. Télécharger le jeu gratuit Bubble Bobble 2 classic





BraveNine Story (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.3, 298 Mo, iOS 11.0, NEOWIZ) Les mercenaires Brave Nine sont de retour dans un nouveau Visual Novel RPG, BraveNine Story !



La vie d'un jeune homme s'est effondrée à cause de la rébellion de son père.

Il a créé un groupe de mercenaires pour réaliser son rêve de " travailler moins et gagner plus " !

Cependant, ce qui l'attendait était des tâches difficiles...



Un roman visuel à la sauce japonaise à découvrir avec des combats tactiques en prime. Télécharger le jeu gratuit BraveNine Story





AutoChess Moba (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 423 Mo, iOS 10.0, Tianjin Haoranyou Network Tech...) AutoChess Moba est un jeu MOBA innovant avec une carte asymétrique, dont l'obtention de tous les héros est GRATUITE. Concernant la vision du monde d'AutoChess Moba, les pièces d'échecs familières transforment en héros, s'embarquant dans un nouveau voyage de combat. Comptant l'idée que l'équité et la justice, AutoChess Moba consacre des charges à forger une arène facilement adaptable, dans laquelle chacun d'entre vous peut réaliser un potentiel considérable. Tous les héros sont gratuits ; la victoire ou la défaite appuie sur seulement les opérations et les stratégies. AutoChess Moba propose des combos de compétences distinctives et divertissantes, des combinaisons d'objets variés,... Télécharger le jeu gratuit AutoChess Moba





Ace Angler Fishing Spirits M (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.0, 619 Mo, iOS 13.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) Ace Angler est un simulateur de pêche où vous gagnez des médailles en attrapant des poissons;



Sélectionnez une canne à pêche, puis attrapez des poissons avec elle pour gagner plus de médailles. Les poissons se répartissent en différentes classes. Plus la classe du poisson est élevée, plus vous gagnerez de médailles en l'attrapant.



Les commandes sont simples, de sorte que tout le monde, du débutant à l'as de la pêche, peut s'en donner à cœur joie ! Télécharger le jeu gratuit Ace Angler Fishing Spirits M





Nouveaux jeux payants iOS :

Top Hunter RODDY & CATHY (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 168 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) TOP HUNTER RODDY & CATHY est un jeu d'action à défilement latéral sorti par SNK en 1994.

En utilisant un système à 2 lignes avec des lignes avant et arrière qui peuvent être librement interverties, sautez, tirez, lancez et effectuez des attaques spéciales pour vaincre les pirates de l'espace qui visent une domination totale.

Ce jeu propose un mode 2 joueurs simultanés. Télécharger Top Hunter RODDY & CATHY à 4,99 €





Romancing SaGa -Minstrel Song- (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,7 Go, iOS 13.4, SQUARE ENIX) Un RPG d'antologie, mais dans une version améliorée de toute part !



Le système de scénario libre qui vous permet de créer votre propre histoire reste au cœur du jeu, vous permettant de sélectionner l'un des huit protagonistes aux origines et aux histoires complètement différentes, puis de partir pour un voyage unique. Cette édition remastérisée a évolué dans tous les domaines, avec des graphismes HD améliorés et de nombreuses améliorations de la jouabilité. Elle est donc fortement recommandée aux fans de l'original comme aux nouveaux venus dans la série SaGa. Télécharger Romancing SaGa -Minstrel Song- à 29,99 €





PULSTAR ACA NEOGEO (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2.0, 173 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) PULSTAR est un jeu de tir à défilement latéral publié par SNK en 1995.

Contrôlez le "Dino246" et éliminez les extraterrestres qui attaquent le système solaire.

Le jeu propose une grande variété d'options offensives et défensives, y compris 5 objets uniques Voyager et des objets spéciaux IO.

Utilisez tout ce qui est à votre disposition pour protéger votre vaisseau et vaincre la menace extraterrestre ! Télécharger PULSTAR ACA NEOGEO à 4,99 €





Disgaea 4 (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 1,7 Go, iOS 13.0, Nippon Ichi Software, Inc.) Le dernier Disgaea est disponible sur App Store. Comme les épisodes précédents, Disgaea 4 est un excellent RPG tactique qui mêle missions et combats où votre but est de devenir le démon le plus puissant du Sous-Monde. Pour s'adapter aux écrans tactiles, les développeurs ont inclus un mode automatique qui concerne les combats ainsi que la procession dans le Monde des Objets. Mais c'est vraiment dommage d'utiliser cette fonctionnalité qui, à notre avis, fait perdre une grande partie du charme de Disgaea. Attention, le prix fait mal au porte-monnaie, mais il s'agit d'un excellent titre ! Télécharger Disgaea 4 à 39,99 €