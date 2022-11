Romancing SaGa Minstrel Song arrive sur l'App Store et le Play Store

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered de Square Enix sortira dans le monde entier sur iOS, Android, PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch le 1er décembre. Alors que les précommandes pour les versions console et PC sont en ligne depuis un moment, les inscriptions pour iOS et Android sont en ligne depuis ce matin.



Si vous n'avez pas suivi, Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered est un remaster du remake PS2 du jeu original de Romancing SaGa sur Super Famicom. Il comporte de nombreuses améliorations et nouveautés par rapport à l'original, le tout à prix salé, comme souvent avec Square Enix.

Romancing SaGa Minstrel Song en version mobile

Le jeu original Romancing SaGa -Minstrel Song- comprenait de nombreux éléments caractéristiques de la série SaGa, tels que les mécanismes Glimmer et Combo, et était considéré comme la quintessence de la série lors de sa sortie à l'époque.



Le système de scénario libre qui vous permet de créer votre propre scénario reste au cœur du jeu, vous permettant de sélectionner l'un des huit protagonistes aux origines et aux histoires complètement différentes, puis de partir pour un voyage unique.



Cette édition remastérisée a évolué dans tous les domaines, avec des graphismes HD améliorés et de nombreuses améliorations de la jouabilité. Elle est donc fortement recommandée aux fans de l'original comme aux nouveaux venus dans la série SaGa.



Voici le synopsis :

Les dieux ont créé l'homme et l'homme a créé les histoires.



Le créateur primordial Marda a donné naissance à la terre de Mardias.

Dans les âges passés, une puissante bataille a secoué cette terre, quand Elore, le roi des dieux, a combattu trois divinités malveillantes : la Mort, Saruin et Schirach.

Après une longue et épuisante lutte, la Mort et Schirach ont été scellés et rendus impuissants, la dernière divinité Saruin ayant également été piégée grâce au pouvoir des Pierres Fatales et au noble sacrifice du héros Mirsa.

Aujourd'hui, 1000 ans ont passé depuis cette bataille titanesque.



Les Pierres Fatestones sont éparpillées à travers le monde et les dieux du mal ressurgissent une fois de plus.

Huit héros se lancent dans leur propre voyage, comme s'ils étaient guidés par la main du destin.



Quelles histoires ces aventuriers vont-ils tisser à travers la vaste tapisserie de Mardias ?

Vous êtes le seul à pouvoir en décider !



Et pour les fans, voici les nouveautés de cette version mobile :

La sorcière Aldora, qui a autrefois voyagé avec le héros légendaire Mirsa, apparaît sous sa forme originale. Vivez de nouveaux événements où elle raconte de première main les voyages de Mirsa.

Schiele, le favori des fans, rejoint enfin vos aventures et des personnages comme Marina, Monica et Flammar peuvent désormais être recrutés.

Plusieurs boss apparaissent désormais en version améliorée super puissante ! Affrontez ces adversaires terrifiants sur un nouvel arrangement de la partition musicale des combats.

Diverses nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour rendre votre expérience de jeu encore plus pratique, comme un mode haute vitesse, des mini-cartes et une option "Nouvelle partie +" qui vous permet de reporter votre progression lorsque vous rejouez au jeu.

De nouvelles classes pour élargir l'étendue du gameplay.

Regardez la bande-annonce d'introduction au jeu pour Romancing SaGa : Minstrel Song Remastered ci-dessous :

Romancing SaGa : Minstrel Song Remastered sortira donc le 1er décembre sur iOS, Android, PS5, PS4, Switch et Steam.



En attendant cette sortie, vous pouvez vous procurer SaGa Scarlet Grace : Ambitions sur votre mobile afin de vous mettre dans l'ambiance.

Télécharger le jeu Romancing SaGa Minstrel Song