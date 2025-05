Marvel Mystic Mayhem s'affiche sur l'App Store et le Play Store

Alors que l'Univers cinématographique Marvel (MCU pour les intimes) n'a jamais été aussi riche et que les comics triomphent avec l'événement « One World Under Doom », de nouveaux jeux pointent à l’horizon. Parmi eux, et après l'excellent Marvel Snap, l'éditeur Netease prépare le lancement du très attendu Marvel Mystic Mayhem. Comme d'habitude, vous êtes les premiers au courant !

Une aventure épique dans le Multivers Marvel

Officiellement décrit comme « un tout nouveau RPG tactique en équipe basé sur les super-héros Marvel sur mobile », Marvel Mystic Mayhem vous plonge dans une bataille contre Cauchemar, le seigneur malveillant de la Dimension du Cauchemar. Ce dernier envahit les esprits des héros et vilains emblématiques, déformant la réalité pour refléter leurs peurs les plus profondes. Ralliez vos forces avec des Super-Héros iconiques pour contrer ses sinistres desseins et sauver le monde éveillé dans une histoire originale, portée par des visuels franchement stylés.



Regardez la bande-annonce officielle :

Rassemblez et personnalisez votre équipe de rêve

Une fois de plus, il vous faudra constituer votre équipe ultime en combinant des héros et vilains Marvel, chacun appartenant à des classes distinctes (Frappeur, Contrôleur, Défenseur, Combattant). Une fois collectionnés, les personnages pourront être améliorer afin de débloquer leur plein potentiel et ainsi créer des combos d’équipe dévastateurs. L'objectif est d'en faire des légendes 5 étoiles !

Des combats tactiques et immersifs

Pour défaire Cauchemar et ses sbires, comme dans tout bon RPG tactique (tel que Final Fantasy Tactics ou autre Dragon Quest Tact) la force ne suffit pas, la tactique reste essentielle. Positionnez vos héros avec soin, exploitez les avantages environnementaux et les faiblesses des boss, et envoyez des coups ultimes au moment parfait pour renverser le cours de la bataille. Le tout dans divers modes de jeux, certains avec des classements mondiaux.

Sortie et pré-inscription

L'idée vous plaît ? Marvel Mystic Mayhem sortira le 25 juin 2025 sur iOS et Android. Les pré-inscriptions sont dès maintenant ouvertes, vous laissant environ un mois pour rejoindre l’aventure. Espérons que le modèle économique ne soit pas un pay-to-win.

Télécharger le jeu Marvel Mystic Mayhem