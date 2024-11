MyTEAM NBA 2K25 arrive sur l'App Store et le Play Store

2K annonce la sortie du nouveau jeu NBA 2K25 : MyTEAM pour iOS et Android le 29 novembre, avec des préinscriptions ouvertes. Le jeu permet de constituer une équipe de rêve dans différents modes, offrant la possibilité de gagner de l'XP et des points de réputation. Les joueurs peuvent également transférer leur progression sur PlayStation et Xbox.

Découvrez MyTEAM NBA 2K25

Dans MyTEAM 2025, votre mission reste évidemment de constituer l'équipe de vos rêves, le tout en profitant de différents modes MyTEAM, dont les nouveaux Duel et Breakout. Une sorte de FUT (FIFA) du basket.

Pour attirer les joueurs, notamment les fans qui jouent encore à MyTeam 2024, le nouveau NBA 2K fait revenir la salle des enchères. Vous pourrez ici recruter des joueurs recherchés ou y vendre les vôtres, avec une interface annoncée comme “pratique et simple”. Ces joueurs "draftés" pourront être déployés dans tous les modes.



Le mode compétitif Breakout proposera des matchs rapides 3 contre 3 en Triple Menace, des 5 contre 5 en mode Clutch, ainsi que des parties avec équipes complètes. Après chaque victoire, vous aurez droit à des récompenses.



De son côté, le mode Duel mettra à l’épreuve vos compétences dans des affrontements en multijoueur. C'est probablement celui qui sera le plus prisé, offrant un défi infini face aux autres joueurs du monde entier.



Côté gameplay, les développeurs promettent quelque chose de captivant et fluide, soutenu par des graphismes “impressionnants”. Bien évidemment, vous pourrez même connecter des manettes Bluetooth pour un contrôle total. Avec des combinaisons de compositions infinies, le jeu offrira une grande liberté pour élaborer des stratégies et tester de nouvelles approches.

Encore un jeu NBA

Rendez-vous à la fin du mois, sur iOS et Android pour découvrir MyTeam 25, après les excellents NBA 2K25 Arcade Edition et NBA 2K Mobile.

Télécharger le jeu MyTEAM NBA 2K25