Kingdom Eighties de Raw Fury s'affiche sur App Store et Play Store

Alors que Kingdom Eighties est sorti il y a quelques mois sur Steam, le studio Raw Fury s'apprête à le lancer sur mobile, en tout cas sur iOS et Android. Une excellente surprise qui viendra compléter les très bons Kingdom : New Lands et Kingdom : Two Crowns, sortis respectivement en 2017 et 2020. Depuis ce week-end, les précommandes de Kingdom Eighties sont visibles sur l'App Store, la fiche indiquant une date de sortie au 16 octobre.

Kingdom Eighties est prêt !

Kingdom Eighties est un nouveau jeu indépendant dans la série primée des jeux Kingdom. C'est une aventure solo épique mêlant microstratégie et gestion de base, dans une ambiance inspirée des années 80 et de leurs néons multicolores.

Comme son nom l'indique, ce jeu se déroule dans les années 80, avec des néons, des synthétiseurs, des pixels et tout ce que vous pouvez imaginer de cette époque que l'on peut par exemple revoir dans Stranger Things. Regardez la bande-annonce de Kingdom Eighties ci-dessous :



Kingdom Eighties est un jeu d'aventure solo avec micro-stratégie et construction de bases avec comme objectif évident de défendre votre ville. Une sorte de tower defense revisité.



Vous incarnez le Chef, un jeune moniteur chargé de défendre sa famille et la ville entière contre les attaques incessantes des énigmatiques Rapaces. La question qui se pose est la suivante : qui sont ces créatures monstrueuses et quelles sont leurs motivations pour s'emparer du trésor ancestral de votre famille, la Couronne de la Création ?



Il vous faudra recruter les jeunes du quartier et leur attribuer des fonctions de constructeurs ou de soldats. Investissez pour développer et agrandir votre royaume, en le renforçant notamment par la construction de murs et de tours de défense. Cependant, soyez toujours prêt à affronter les assauts impitoyables des Rapaces lorsque la nuit tombe. La protection de la couronne dépend de vous.

Comme chaque opus de la série Kingdom, Eighties renferme une multitude de mystères à découvrir. Explorez minutieusement votre environnement pour débloquer de nouvelles montures, mettre la main sur des armes et des améliorations technologiques, tout en perfectionnant la gestion de vos ressources pour garantir votre survie.



Kingdom Eighties est disponible dès à présent sur Steam, avec des versions pour consoles à venir plus tard dans l'année. Si vous souhaitez l'essayer sur mobile, vous pouvez précommander Kingdom Eighties sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play pour Android. Le prix de la précommande sur iOS est de 3,99 €, tandis que le jeu coûte 11,99 € sur PC.



Le portage de Kingdom Eighties n'ayant pas été officiellement annoncé, la date du 16 octobre doit être considérée comme provisoire. En tout cas, on a hâte !

Télécharger le jeu Kingdom Eighties