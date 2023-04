Super Cat Tales: PAWS s'affiche sur l'App Store et le Play Store !

Parmi les jeux de plateforme néo-rétro les plus appréciés de tous les temps sur mobile, Super Cat Tales se pose là. Après un énorme Super Cat Tales 2, on attendait depuis quelques années le troisième opus. Annoncé l'an dernier, le nouveau jeu de Neutronized se montre enfin sur l'App Store et le Play Store. Nommé Super Cat Tales PAWS, il vient clore la trilogie.

Super Cat Tales: PAWS arrive sur mobile

L'aventure vous attend dans ce jeu fanchastique de la série des Super Cat Tales.



Rejoignez l'équipe des PAWS dans une mission secrète pour protéger Neko Land. Super Cat Tales : PAWS est le jeu de plateformes ultime proposant des heures d'amusement en compagnie de chats mignons. Explorez d'incroyables niveaux, terminez des quêtes quotidiennes, jouez à des mini-jeux et personnalisez vos chats avec de superbes chapeaux.

Les jeux de plateforme sont légions sur mobile, mais ceux qui ont été entièrement conçus pour les écrans tactiles sont moins nombreux. Super Cat Tales mêle des graphismes rétro façon SNES avec un gameplay plus actuel et parfaitement adapté à nos iPhone et Android, le tout avec des niveaux à la pelle. Un an après l'annonce, Super Cat Tales : PAWS a enfin une date de sortie ferme, comme l'annonce cette nouvelle vidéo :

Comme indiqué lors de l'annonce initiale, Super Cat Tales : PAWS est en fait un préquel de Super Cat Tales 2, qui était lui-même un préquel du premier Super Cat Tales. L'éditeur a donc imaginé une trilogie chronologique inversée, ce qui est assez unique. De ce fait, les personnages bien aimés de la saga se retrouvent plus jeunes et dotés de capacités spéciales.



Caractéristiques du jeu :

Jeu de plateformes amusant

Quêtes quotidiennes

Mini-jeux

Personnalisation des chats

Graphismes en pixel art et musique rétro

Si vous êtes pressé d'y jouer, n'hésitez pas à précommander la version iOS sur l'Apple App Store ou à vous préenregistrer pour la version Android sur le Google Play Store, et attendez avec impatience le lancement du jeu le 25 mai.

Télécharger le jeu Super Cat Tales: PAWS