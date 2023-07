Return to Monkey Island s'affiche sur l'App Store et le Play Store

Les jeux Monkey Island font partie du paysage des plateformes mobiles, avec les portages de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge, ainsi que la série épisodique Tales of Monkey Island de Telltale Games, tous arrivés sur mobile dans les premières années de l'existence de l'App Store. Malheureusement, les deux premiers jeux ne sont plus disponibles, et la série Telltale a également connu un destin funeste lorsque le célèbre développeur a fermé ses portes en 2018, bien qu'il ait refait surface peu de temps après sous un nouveau propriétaire et que l'ensemble de la série Tales of Monkey Island ait été restauré sur l'App Store en 2021.



Return to Monkey Island arrive sur mobile !

Cependant, les deux premiers jeux cités sont les pivots de l'histoire créée par Ron Gilbert lorsqu'il était chez LucasArts au début des années 90. Les autres titres qui ont suivi n'ont pas été supervisés par Gilbert, mais ce dernier a repris la main pour la série de Telltale. Si l'on pensait la saga clôturée, Gilbert a récemment fait part de son intérêt pour un autre jeu Monkey Island, dans lequel lui et son équipe auraient un contrôle créatif total sur l'histoire et le gameplay.



C'est comme cela qu'est née Return to Monkey Island fin 2019, pour aboutir à une sortie sur console et PC à l'automne de l'année dernière. Les fans ont apprécié, mais aucune version mobile n'avait été annoncée, malgré un genre très bien adapté aux écrans tactiles. Aujourd'hui, l'éditeur Devolver Digital a annoncé que Return to Monkey Island serait enfin disponible sur les plateformes iOS et Android dans le courant du mois.



Cette nouvelle version mobile sera lancée le 27 juillet et est disponible en pré-commande sur l'App Store iOS ou en pré-enregistrement pour Android sur le Google Play Store dès à présent. Il vous en coûtera environ dix euros pour ce jeu premium.

Voici l'histoire du jeu :

Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n'a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n'avoir jamais découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l'île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d'affaires Stan a été emprisonné pour ""crimes commerciaux"".



Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l'inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.

Les pirates audacieux devront utiliser un système de jeu traditionnel adapté à notre époque pour résoudre des énigmes et explorer les îles. Les commandes des jeux d'aventure classiques ont été repensées, offrant des interactions contextuelles, des arbres de dialogues réactifs et un inventaire convivial pour rendre la vie de pirate plus facile que jamais.



Pour mémoire, Return to Monkey Island a connu un grand succès, reprenant les atouts de la série comme son humour et sa narration. Si vous aimez les jeux d'aventure de type "point & click", cochez la date sur votre calendrier, c'est un HIT en puissance qui vous attend. Bientôt sur l'App Store et le Play Store.

Télécharger le jeu Return to Monkey Island