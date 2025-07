Blood Line : A Rebel Moon Game est disponible pour les abonnés Netflix

L’univers de Rebel Moon, bien que souvent moqué pour ses deux films, nous surprend avec un retour sous la forme de Rebel Moon : Blood Line, un hack 'n slash signé Super Evil Megacorp (Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate), disponible exclusivement sur Netflix Games. Une bonne nouvelle après la suppression de plus de 20 jeux au catalogue Netflix (dont l'excellent Hades).

Découvrez Rebel Moon: Blood Line

Ce titre, validé par Zack Snyder lui-même, plonge les joueurs sur la planète Krypt, un monde clé alimentant l’empire oppressif du Motherworld en soldats d’élite. Mais une rébellion gronde, et c’est à vous de la mener à travers une campagne narrative qui sera loin d'être reposante pour nos petits doigts.



Blood Line propose une expérience de jeu intense, mêlant combats rapides vus de haut, à la manière d’un Diablo ou d’un Helldivers. Quatre classes jouables – Bannerguard, Evoker, Kindred et Forsaken – offrent des styles variés : les Bannerguards dominent au corps-à-corps, les Kindred frappent à distance, les Forsaken brillent par leur agilité avec des glaives d’acier d’Oracle, et les Evokers soutiennent avec des capacités défensives. Chaque classe s’accompagne de systèmes de progression riches, permettant de personnaliser armes, compétences et apparences. C'est le côté RPG qui fait toujours mouche, surtout quand c'est aussi riche que dans ce jeu Rebel Moon.



L’histoire, originale et indépendante des films, met en scène une nouvelle équipe de rebelles luttant contre l’Imperium à travers des biomes variés : des prisons glaciales de Boreágos aux déserts arides de Kalokiri. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça envoie ! C'est beau, fluide et percutant. Les premières minutes de jeu sont saisissantes, on espère que la durée de vie est à la hauteur.

Seul ou à plusieurs, mais gratuit

Jouable en solo ou en coop jusqu’à quatre joueurs, Blood Line promet une « histoire évolutive » enrichie par des mises à jour régulières. Que vous soyez novice ou fan de Rebel Moon, ce titre est une porte d’entrée idéale dans cet univers de science-fiction épique. Le jeu est gratuit, mais accessible qu'aux abonnés Netflix sur iOS et Android (Play Store). Dommage !

Télécharger le jeu gratuit Blood Line : Rebel Moon