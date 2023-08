Netflix Game Controller : une app pour transformer l'iPhone en manette

Netflix veut vous faire jouer à des jeux mobiles sur votre téléviseur. Oui, après avoir lancé la filiale Netflix Games fin 2021, avec à date des dizaines de bons titres, la société américaine prépare la prochaine étape avec une application pour transformer son iPhone en manette. Voilà qui confirme les indices trouvés dans le code de l'application Netflix il y a quelques mois. Découvrons l'application Netflix Game Controller sur l'App Store.

Voici l'application Netflix Game Controller

Bientôt sur Netflix. Jouez à des jeux sur votre téléviseur avec la manette de jeu Netflix. Cette application Game Controller s'associe à votre téléviseur et vous permet de jouer à des jeux sur Netflix à l'aide de votre téléphone ou de votre appareil mobile.

Si la description est plutôt claire, l'application Netflix Game Controller ne mentionne à date aucun jeu compatible. On peut supposer que les jeux Netflix Games apparaîtront dans l'application Netflix sur votre appareil connecté à la télévision, qu'il s'agisse d'une Apple TV ou d'un autre boîtier de diffusion ou même de l'application Netflix intégrée à votre téléviseur intelligent. Cette application vous permettra visiblement de vous connecter à la télévision et de contrôler les jeux à l'aide des boutons virtuels. C'est une bonne chose d'un point de vue pratique, car nous avons quasiment tout le temps notre iPhone (ou Android) sur nous. Mais espérons que les manettes Bluetooth soient également supportées sur Netflix Games, car les boutons physiques n'ont pas encore été égalés à ce jour. Chez Apple, une large gamme de manettes est compatible comme la DualSense, les contrôleurs de N64 et SNES, la Razr Kishi, la Backbone One, etc.

Télécharger le jeu gratuit Netflix Game Controller