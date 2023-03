Netflix va ajouter 40 nouveaux jeux à son catalogue en 2023

Pratiquement un titre par semaine, voilà ce qu'a prévu le géant de la diffusion vidéo à la demande pour Netflix Games pour l'année en cours. L'entreprise qui s'était lancée tard en 2021 avait accéléré en 2022 avec 50 jeux. Netflix n'a pas l'intention de ralentir ses ambitions en matière de jeux de sitôt, car elle vient d'annoncer une tonne de nouveautés à venir pour ses 230 millions d'abonnés. À date, le catalogue de jeux compte 55 titres, après l'ajout récent de Valiant Hearts : Coming Home et Highwater.

Les jeux à venir chez Netflix

La semaine dernière, l'un de nos journalistes a reçu les informations de Leanne Loombe (vice-présidente, jeux externes) de Netflix à propos des nouveautés qui attendent les clients.



L'entreprise avait déjà révélé quelques-uns de ces titres, dont le jeu de construction de villes inversées Terra Nil (28 mars) et Paper Trail, qui vous fera plier des parties du monde pour résoudre des énigmes. Netflix a également prévu de sortir Mighty Quest : Rogue Palace en partenariat avec Ubisoft. Il s'agit d'un jeu de roguelite situé dans le même univers que The Mighty Quest for Epic Loot.

Ensuite, on peut s'attendre à Too Hot to Handle : Is a love game, un titre du développeur Nanobit sur la suite de THTH.



À plus long terme, la série Monument Valley arrivera sur Netflix Games en 2024 avec les épisodes 1 et 2, gratuits pour les abonnés.

Les versions des jeux de puzzle mobiles classiques sont actuellement disponibles sur Apple Arcade, mais les prochain opus de ustwo pourrait être exclusif à Netflix. D'ailleurs, on attend Layla's Horizon.



En outre, le développeur de Vainglory, Super Evil Megacorp, travaille sur un titre exclusif, qui s'appuiera sur l'expertise du studio en matière de combat en équipe. Le géant américain parle d'un "grand jeu".



Au total, Netflix a 70 jeux en développement avec ses partenaires et 16 en préparation dans ses studios internes. La plupart des jeux réalisés par les équipes de Netflix n'en sont qu'à leurs débuts, même si Oxenfree II : Lost Signals de Night School Studio est prévu pour la fin de l'année. Netflix promet de sortir de nouveaux jeux tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2023, y compris des "chouchous des indépendants, des succès primés, des RPG, des aventures narratives [et] des jeux de réflexion".

Loombe a déclaré que depuis que Netflix a commencé à proposer des jeux en 2021, il a constaté que cette section n'arrête pas de croître. Tiens, tiens, comme par hasard. En tout cas, la bataille avec Apple Arcade ne fait que commencer...