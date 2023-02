Terra Nil, le jeu de construction inversé de Devolver Digital et Free Lives en vidéo

Très agréable esthétiquement, Terra Nil n'oublie pas nos oreilles avec une jolie bande-son. Les amateurs de Sim City et autres jeux de construction du genre devraient se régaler. En attendant la sortie sur mobile, sachez que le jeu est disponible en démonstration sur PC via Steam . Comme tous les jeux "Netflix Games", rappelons qu'il faudra un abonnement en cours de validité, ce qui pourrait être problématique à partir du moment où le géant américain activera les comptes partagés payants . Les premiers pays qui ont eu droit à cette "nouveauté" ont connu une vague de résiliation...

Dans votre Terra Nil, votre objectif est de purifier le sol, de faire pousser des plantes, des forêts tropicales et bien d'autres choses encore, tout en prenant soin de l'environnement de la faune autour de vous. Pour varier les plaisirs, Terra Nil offre des paysages générés de manière procédurale à chaque partie. Regardez le nouveau trailer de Terra Nil ci-dessous :

Après avoir été annoncé sur mobile l'année dernière par Netflix Games , le jeu de construction de villes inversées Terra Nil des studios Devolver Digital et Free Lives se montre enfin dans une longue vidéo de gameplay. Si la date de sortie n'est toujours pas connue, nous savons qu'il doit être lancé cette année. En attendant, le jeu continue de s'améliorer.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.