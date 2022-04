Netflix vise les 50 jeux dans son catalogue d'ici la fin de l'année

⏰ Il y a 21 min (Màj il y a 21 min)

Guillaume Gabriel

Depuis quelques semaines, Netflix s'est lancé dans un nouveau défi : celui de réussir dans le domaine des jeux en streaming. Depuis le 3 novembre, il est donc possible de retrouver un catalogue de jeux autour de ses séries, notamment deux adaptations de Stranger Things : Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3 The Game, mais également des jeux provenant de studios divers.

Et aujourd'hui, les responsables du service nous donnent de belles nouvelles sur leur objectif court terme, puisque ces derniers veulent avoir un catalogue de 50 jeux d'ici la fin de l'année.

Netflix continue de travailler sur son catalogue de jeux

Nos confrères du Washington Post viennent de publier un article sur le nouveau service de Netflix, qui proposent des jeux mobiles à tous ses abonnés. Pour le moment, on retrouve un total de 18 titres, qui devrait rapidement croître puisque la firme annonce vouloir atteindre les 50 jeux avant fin décembre.



Une stratégie établie par Leanne Lombre, provenant du studio Riot Games, et Mike Verdu, ancien de la division VR de Facebook et Electronic Arts. Pour rappel, voici la liste des jeux actuellement disponibles :

Arcanium : Rose of Akhan

Asphalt Xtreme

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Hextech Mayhem : A League of Legend Story

Knittens

Krispee Street

Into the Dead 2 : Unleashed

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things 1984

Stranger Things 3 : Le Jeu

Teeter Up

This is a True Story

Wonderputt Forever

