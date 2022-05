Netflix rajoute 3 jeux à son catalogue : Moonlighter, Townsmen, Dragon Up

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Depuis hier, il est possible de retrouver 3 nouveaux jeux mobiles au sein de son service de streaming Netflix. Les abonnés peuvent ainsi mettre la main sur Moonlighter, qui vous enverra explorer des donjons, Townsmen, qui est un jeu de stratégie et de décisions, mais également Dragon Up, qui vous lancera dans l'élevage et la collecte de dragons rares.

À noter que le géant du streaming a également annoncé l'arrivée de Exploding Kittens dès le 31 mai prochain !

Netflix ajoute 3 nouveaux jeux à son catalogue

Moonlighter (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0, 657 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Tenir une échoppe dans un village idyllique le jour. Explorer des donjons, pourfendre des monstres et élucider des mystères la nuit. Que demander de plus ? Glissez-vous dans la peau de Will, un brave commerçant qui rêve en secret de devenir un héros dans ce jeu de rôle et d'action. Télécharger le jeu gratuit Moonlighter





Townsmen (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v2.2.7, 723 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Bâtir une cité médiévale, prendre des décisions financières judicieuses et s'efforcer de rendre le peuple heureux… Diriger un royaume n'est pas de tout repos ! Régnez sans partage dans cette version mobile du célèbre jeu de stratégie. Commencez avec un petit village médiéval et développez-le en une gigantesque métropole fourmillante.



Un territoire riche et varié vous attend, vous et votre peuple, qui a autant besoin de se nourrir que d'être protégé et de se divertir ! Trouvez un juste équilibre tout en surveillant de près les conditions météorologiques, les maladies, les catastrophes, les bandits et le budget. Télécharger le jeu gratuit Townsmen