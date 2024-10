Netflix ferme son studio Team Blue dédié aux jeux AAA

Le studio de jeu de Netflix en Californie du Sud, également connu sous le nom de Team Blue, a été fermé, comme le rapporte notre ami de Game File. Le studio était l'une des nombreuses équipes internes que Netflix avait mises en place ces dernières années dans le cadre de sa percée dans l'industrie du jeu vidéo.

Déjà la fin ?

Team Blue semblait vouloir faire Netflix dans une autre dimension en matière de jeux. Les premières indications suggèrent que le studio travaille sur un jeu multiplateforme à gros budget, représentant un bond en avant audacieux au-delà de l'objectif initial de Netflix en matière de jeux mobiles. On parlait d'un RPG d’action en vue à la troisième personne pour PC et consoles supervisé par des vétérans de l'industrie ayant travaillé sur Halo, Overwatch, Call of Duty et God of War.

Au cours des deux dernières années, le studio a procédé à des recrutements importants, témoignant de ses objectifs ambitieux :

Fin 2022, Chacko Sonny, ancien producteur exécutif d'Overwatch chez Blizzard, a rejoint Netflix pour diriger son studio de Californie du Sud. Sonny avait également travaillé sur Call of Duty et chez Sony Santa Monica.

Au printemps 2023, Joseph Staten, vétéran de la franchise Halo de Microsoft chez Bungie et 343 Industries, est devenu directeur créatif. Staten a été chargé de diriger le développement d'un « jeu multiplateforme AAA et d'une propriété intellectuelle originale ». Son arrivée avait fait grand bruit.

Peu de temps après, Rafael Grassetti, le directeur artistique de God of War chez Sony Santa Monica, a également rejoint l'équipe, renforçant ainsi le potentiel du studio.

A la surprise générale, Netflix vient de fermer Team Blue, mettant fin à ce qui avait suscité de grands espoirs chez les joueurs. La restructuration a commencé avec le départ de Mike Verdu, remplacé par Alain Tascan, ancien cadre d'Epic Games, ce qui a entraîné environ 35 suppressions de postes.

Netflix continue ses jeux

Malgré ces changements, Netflix n’abandonne pas le développement de jeux. Des studios comme Night School, Next Games, Spry Fox et Boss Fight Entertainment poursuivent leurs activités, mais pour des jeux d'envergure moindre. Toutefois, des questions se posent sur l’avenir de Netflix dans le secteur des jeux triple-A multiplateformes. Netflix se cantonnera-t-il à un rôle secondaire dans le monde des jeux mobiles ?



En tout cas, à date, le catalogue de Netflix Games commence à être intéressant, avec des jeux en tout genre, dont des classiques et des nouveautés exclusives comme Monument Valley 3 à venir.