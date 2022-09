Netflix veut créer des jeux de classe mondiale dans son studio finlandais

Netflix ne compte plus exclusivement sur des entreprises tierces pour étoffer son (petit) catalogue de jeux. Le géant américain du streaming vient d'annoncer la création d'un studio en interne à Helsinki (Finlande), afin de lancer des jeux originaux "de classe mondiale" sans publicité ni achat in-app. S'il est trop tôt pour donner des détails sur les jeux eux-mêmes, on apprend que le directeur n'est autre que Marko Lastikka, ancien de Zynga et d'EA.

Netflix mise beaucoup sur les jeux vidéo

Selon Netflix, Helsinki est un choix judicieux, car elle abrite certains des "meilleurs talents" de la planète. Cela inclut le studio derrière les jeux mobiles de "The Walking Dead" et "Stranger Things", Next Games (que Netflix a acheté en mars). Le concurrent d'Apple TV+ a en effet acquis de nombreuses sociétés dans le domaine, dont le créateur de l'excellent Oxenfree, Night School Studio, mais n'avait pas encore sa propre équipe.



Bien évidemment, le temps que tout cela se mette en place, vous ne verrez pas les premiers jeux avant "des années" dixit la firme. Néanmoins, ce projet et les récentes acquisitions montrent l'évolution de la stratégie de Netflix en matière de jeux vidéo. Alors qu'au départ, Netflix proposait des petits jeux tiers, notamment des versions légèrement modifiées de titres existants, elle se concentre de plus en plus sur des projets véritablement uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mieux, elle vise des titres de grande qualité afin d'améliorer la rétention des abonnés qui pourront patienter entre deux épisodes ou séries en jouant. Rappelons en effet que Netflix a perdu plusieurs millions d'abonnés pour la première fois depuis dix ans il y a quelques mois.

