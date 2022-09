OXENFREE est de retour sur iOS et Android en "Netflix Edition"

Les abonnés Netflix ont (enfin) droit à un excellent jeu avec Oxenfree. Après des débuts timides l'an passé, le géant américain a mis les bouchées doubles pour son service Netflix Games en promettant 50 jeux d'ici la fin de l'année. Et les derniers titres que l'on a pu voir renforce sa crédibilité, comme l'atteste Oxenfree, un jeu sorti en 2017.

Netflix propose Oxenfree à ses abonnés

Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, Oxenfree n'est plus disponible dans sa forme initiale sur l'App Store, un coup dur pour les joueurs qui attendaient notamment une mise à jour pour supprimer les bandes noires et exploiter les écrans des iPhone X et supérieurs.

Une nuit de fête tourne au surnaturel pour les lycéens de Camena High. Découvrez les mystères d'une faille spectrale dans ce thriller où les choix sont déterminants. Alex est une ado maline et rebelle qui part faire la fête sur une île militaire désaffectée en compagnie de son nouveau demi-frère, Jonas. Leur soirée de fin d'année prend une tournure terrifiante lorsque Alex découvre le passé mystérieux de l'île, dans ce récit inspiré de la Seconde Guerre mondiale que GamesBeat qualifie de "nouvelle donne en matière de jeux d'aventure".

Regardez le trailer vidéo :

D'abord apparu sur consoles, Oxenfree a été réalisé par des anciens de TellTale et de Disney et propose une aventure frissonnante qui empreinte à Silent Hill, This War of mine, The Cave et autre The Walking Dead.



Signé Night School Studio, Oxenfree est un jeu d'aventure paranormal où vos choix influeront grandement sur le déroulé. Vous jouez Alex qui débarque sur une île non répertoriée par les tours opérateurs.



Avec une ambiance visuelle et sonore aussi sublime qu'angoissante, cette "nouveauté" offre une histoire passionnante aux dialogues justes (en anglais) et surtout importants pour l'aventure. Pas de temps mort, on reste scotché du début à la fin.



Côté durée de vie, il faut compter environ 5 heures pour atteindre la fin, mais la rejouabilité offerte par les différentes fins permet d'y revenir plusieurs fois.



Les + :

Une histoire prenante

Une réalisation de qualité

Un concept renouvelé du survival-horror

Télécharger le jeu gratuit OXENFREE: Netflix Edition