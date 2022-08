La partie jeux de Netflix n'attire que très peu les abonnés

La plateforme de jeux mobiles de Netflix a attiré moins de 1 % des abonnés du service de streaming vidéo depuis son lancement en novembre dernier, selon les nouvelles données de la société d'analyse d'applications Apptopia et relayé par CNBC. Le service est disponible sur iOS et Android, avec un système à la Apple Arcade où il faut télécharger chaque titre sur son appareil.

Les points clés

Netflix prévoit de faire passer son catalogue de jeux vidéo de 24 à 50 unités d'ici la fin de l'année.

Les jeux mobiles de Netflix ont été téléchargés 23,3 millions de fois dans le monde.

En moyenne 1,7 million de personnes utilisent les jeux quotidiennement, soit moins de 1 % des 221 millions d'abonnés de Netflix.

Une déception pour les débuts des jeux Netflix

Inclus dans chaque abonnement Netflix, Netflix Games permet aux utilisateurs de jouer à une poignée de jeux sur leurs appareils mobiles. Les jeux sont publiés sous forme d'applications individuelles sur l'App Store d'iOS (à la demande d'Apple qui rejette tous les modèles en streaming comme Xcloud ou Stadia), tandis que le catalogue complet de jeux, qui compte actuellement 24 titres, est conservé dans l'application Netflix.

Comme dans le cas d'Apple Arcade, il n'y a pas de publicité, de frais supplémentaires ou d'achats in-app inclus dans les jeux, l'idée étant que les clients restent engagés et ne se désabonne pas plusieurs fois par an, dans l'attente de nouveaux épisodes de leurs séries préférées.



Par exemple, Netflix a associé plusieurs des jeux disponibles à des séries populaires, telles que "Stranger Things : 1984", "Stranger Things 3 : The Game" et un prochain jeu d'échecs basé sur "Queen's Gambit". Netflix n'a pas précisé le montant de son investissement dans les jeux, mais la société a acquis le développeur finlandais Next Games pour environ 72 millions de dollars, et Netflix affirme que le catalogue comptera 50 jeux d'ici la fin de l'année.



Cependant, malgré l'investissement important, les derniers chiffres ne sont pas bons avec moins de 1% des 221 millions d'abonnés de Netflix qui jouent aux jeux. Au total, les jeux auraient été téléchargés 23,3 millions de fois et comptent en moyenne 1,7 million d'utilisateurs quotidiens, ce qui est loin des grands jeux mobiles.



L'année dernière, le directeur de l'exploitation de Netflix, Greg Peters, s'était montré humble sur cette nouvelle aventure, assurant que l'entreprise avait "de nombreux mois et vraiment, franchement, des années" pour apprendre comment les jeux peuvent garder les clients sur le service. Et l'enjeu est de taille puisque, pour la première fois de son histoire, Netflix a perdu des utilisateurs au dernier trimestre.



Pas sûr que la nouvelle augmentation des prix (de 1 à 2 $ aux USA) aide à conserver un maximum d'abonnés. Le géant de la vidéo pense que le partage de compte et la concurrence sont les principales causes.