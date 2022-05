Netflix licencie 150 salariés pour compenser la perte d'abonnés

Julien Russo

Ça a fait la Une de tous les médias il y a quelques semaines : Netflix a perdu 200 000 abonnés au cours du premier trimestre de 2022, il s'agissait de la première interruption de croissance depuis 10 ans. Cette information qui a créé une certaine panique chez les investisseurs a aussi été une mauvaise nouvelle pour les employés aux États-Unis. Le service de streaming a décidé de se séparer de 150 salariés (sur 11 000) pour "équilibrer" les coûts de l'entreprise.

Mieux vaut ne pas travailler chez Netflix dans les périodes difficiles

Dans un récent rapport d'Engadget, on apprend que la direction de Netflix a dû faire un choix très difficile suite à l'annonce de la baisse du nombre d'abonnés survenus au T1 2022.

Un porte-parole du service de streaming a déclaré que le groupe s'est séparé de 150 employés, essentiellement basés dans les bureaux aux États-Unis. Cette décision a été prise pour trouver un "juste milieu" sur l'aspect financier après l'afflux massif de résiliation.



Parmi ces licenciements, il y a avait plusieurs cadres et responsables de différents services, Netflix a choisi d'arrêter le contrat de travail des postes qui n'étaient pas considérées comme étant "indispensable" ou qui pouvait encaisser une réduction d'effectif sur une courte ou longue durée.

Le porte-parole du service de streaming précise :

Comme nous l'avons expliqué lors de la présentation des résultats financiers, le ralentissement de la croissance de nos revenus signifie que nous devons également freiner la croissance de nos coûts en tant qu'entreprise. Ainsi, malheureusement, nous laissons partir environ 150 employés aujourd'hui, principalement basés aux États-Unis.



Ces changements sont essentiellement motivés par les besoins de l'entreprise plutôt que par les performances individuelles, ce qui les rend particulièrement éprouvants, car aucun d'entre nous ne veut dire au revoir à des collègues aussi formidables. Nous travaillons dur pour les soutenir dans cette transition difficile.

Cette annonce a créé un gigantesque froid en interne, le moral des employés au siège serait au plus bas.

Plusieurs programmes arrêtés

Cet événement a également provoqué l'arrêt de certains programmes originaux qui étaient en cours d'écriture ou même de tournage. Plusieurs contenus comme Wings of Fire ou encore les séries Antiracist Baby et With Kind Regards From Kindergarten ont été annulés à la dernière minute.

Les documentaires Stamped: Racism, Antiracism, And You et Stamped From the Beginning ont aussi été décommandés avant le bouclage définitif.



