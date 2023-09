Epic Games licencie 870 salariés suite à des difficultés financières

Coup dur pour Epic Games, la célèbre entreprise derrière le Battle Royal Fortnite et le moteur de jeu vidéo Unreal Engine vient d'annoncer dans un communiqué de presse devoir se séparer de 16% de son effectif. Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a affirmé aujourd'hui que son entreprise dépense plus d'argent que ce qu'elle en gagne. Une situation qui ne peut plus durer...

Epic Games licencie

Face à des contraintes économiques sans précédent, Epic Games, le géant derrière le jeu à succès Fortnite, annonce le licenciement de 16% de ses salariés. Une nouvelle qui a secoué le monde du jeu vidéo et qui pose des questions sur l'avenir de l'entreprise. Selon une récente publication de Bloomberg, près de 870 employés d'Epic Games seront touchés par ces licenciements, une mesure drastique qui, d’après Tim Sweeney est inévitable. Il confie que malgré des tentatives de réduction des coûts, la stabilité financière de l'entreprise est en péril.

Les gens d'Epic Games du monde entier ont fait des efforts continus pour réduire les coûts, y compris passer à zéro embauche nette et réduire les dépenses d'exploitation pour des choses comme le marketing et les événements. Mais nous avons quand même fini par être loin de la viabilité financière. Nous avons conclu que les licenciements sont le seul moyen, et que le faire maintenant et à cette échelle stabilisera nos finances.

Au-delà de ces licenciements, Epic Games a également pris des décisions stratégiques, notamment la séparation avec Bandcamp, une plateforme musicale qu'elle détenait. Cette dernière sera reprise par Songtradr. Dans la même veine, la firme se désengage de SuperAwesome, spécialisé dans les technologies destinées aux enfants. SuperAwesome continuera ses opérations en tant qu'entité indépendante pour ses activités publicitaires.



Alors que ces réductions de coûts étaient nécessaires pour garder la société à flot, elles pourraient entraîner des retards dans la mise en œuvre de certains projets et initiatives. Cependant, Epic Games a rassuré ses fans en confirmant qu'elle maintiendrait son focus sur des projets majeurs, notamment les prochaines évolutions de Fortnite. La mauvaise nouvelle, c'est que les amateurs du jeu devront s'attendre à une augmentation de 12% à 15% du coût des V-Bucks aux États-Unis et dans plusieurs pays à l'international.



La nouvelle de ces licenciements survient alors qu'Epic Games a soumis aujourd'hui une requête à la Cour suprême, susceptible de relancer le débat juridique sur les pratiques antitrust d'Apple. Après des années de bataille judiciaire, ce litige pourrait repartir de plus belle. Malgré les défis auxquels il est confrontée, le créateur de Fortnite reste ferme dans son opposition aux politiques de distribution d'applications et aux commissions imposés par les géants comme Apple et Google.