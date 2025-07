Figment fait son retour gratuitement via Epic Games Store

L'un des points forts de l'arrivée d'Epic Games sur le marché mobile est sans aucun doute le lancement de leur programme de jeux gratuits. Cette alternative à l'App Store propose quelques titres de qualité sans frais, comme le jeu de cette semaine, Figment.

Figment ressuscité par Epic Games

Comme vu en 2019, Figment est un jeu de plateforme et de réflexion surréaliste qui vous emmène dans une aventure digne d'Alice au pays des merveilles, à l'intérieur de l'esprit humain. Vous devrez résoudre des énigmes originales tout en vous engageant dans des combats dynamiques de type hack 'n slash pour repousser les cauchemars qui hantent cet esprit.



Cependant, la sortie de Figment ne se limite pas à être un simple jeu gratuit. Il s'agit aussi d'un retour inespéré grâce à l'Epic Games Store (EGS), le jeu étant indisponible sur iOS et Android depuis quelques temps.

Regardez le trailer vidéo de Figment :

Notre avis sur Figment

Aider Dusty et Piper à combattre des cauchemars est un privilège qu'il ne faut pas manquer, d'autant que le titre est porté par une bande-son immersive et une réalisation soignée.



Figment n'a pas besoin de longues recommandations : un simple coup d'œil à son univers décalé suffit à donner envie de l'essayer. D'autant plus qu'il est entièrement gratuit, comme les autres offres du programme EGS. Télécharger l'Epic Games Store sur iOS avant de récupérer Figment.