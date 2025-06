Persona 5 : The Phantom X est enfin disponible sur mobile

Deux ans près son annonce, Persona 5 : The Phantom X (P5X), développé par Black Wings Studios et édité par Sega, est disponible sur App Store et Play Store en tant que dernier chapitre de la série Persona, qui s’est vendue à plus de 23,5 millions d’exemplaires dans le monde. Lauréat de la catégorie Future Games des Japan Game Awards 2024, ce spin-off mobile mêle le style emblématique de la série à des mécaniques de gacha, offrant une aventure à la fois nouvelle et familière.

Les joueurs incarnent Wonder, étudiant le jour et voleur fantôme la nuit, naviguant dans le Metaverse pour dérober les désirs corrompus. Avec une nouvelle distribution, des liens sociaux de retour et une esthétique vibrante, P5X cherche à capturer l’essence de Persona 5 tout en traçant sa propre voie. Mais est-il à la hauteur des attentes ? Voici notre avis.

Joli mais décevant

P5X débute avec une séquence onirique reprenant le braquage de casino emblématique de Persona 5, mettant en scène Joker avant de révéler Wonder comme véritable protagoniste. Ce rebondissement captive avec ses glitches mystérieux et une figure masquée, posant une ambiance intrigante. Cependant, l’histoire déçoit. Le « péché » du premier détenteur de palais semble mineur, digne d’une cible de Mementos dans Persona 5, bien que son passé apporte de la profondeur. Le deuxième palais s’améliore, et des théories fascinantes, comme le lien entre le persona de Wonder, Janosik, et Robin Hood, maintiennent l’intérêt.

Personnages et musique

Les personnages oscillent entre le bon et le moins bon. Certains semblent être de pâles copies des personnages de Persona 5, mais leurs histoires uniques et leur développement ajoutent de l’intérêt. Le retour de liens sociaux comme Takemi et Iwai (désormais vendeur d’armes) ravit les fans. La musique, en revanche, est parfaite. Réutilisant des titres comme « Last Surprise » tout en introduisant des nouveautés comme « Shadow Loop » et « Last Strike », la bande-son de P5X est à la hauteur des standards de la série.

Gameplay et gacha

Le gameplay de ce RPG, comme le casting, est inégal. L’exploration des palais et les combats conservent l’esprit Persona, mais la suppression des négociations et les modifications des attaques en chaîne nécessitent une planification accrue, ce qui peut diviser. Les éveils de personas perdent en panache à cause de la censure (les masques s’enflamment au lieu d’être arrachés), et les animations de Wonder déçoivent. Les liens sociaux restent satisfaisants, avec des animations soignées. Le système de gacha, typique des jeux mobiles, est généreux (80 tirages pour un 5 étoiles garanti), mais peut rebuter certains fans.

Verdict final

Persona 5 : The Phantom X est un spin-off visuellement éblouissant et musicalement brillant, mais il déçoit. Son histoire captivante et ses éléments nostalgiques sont ternis par un rythme inégal, des personnages dérivatifs et des ajustements de gameplay parfois maladroits. Pour les fans de Persona et les amateurs de gacha, il mérite un essai, surtout en free-to-play. Disponible sur App Store et Play Store, avec des in-apps allant de 4 € à 51 €.

Télécharger le jeu gratuit Persona5: The Phantom X