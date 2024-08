Phantom Rose 2 Sapphire passe du PC au mobile !

Phantom Rose 2 Sapphire, un deckbuilder roguelike, est désormais disponible sur mobile. Encore un jeu qui passe du PC (Steam) à l'iPhone et à Android.



Développé et illustré par makaroll et publié à l'origine sur PC par Playism, Phantom Rose 2 a intelligemment renouvelé le genre en éliminant les tirages de cartes aléatoires pendant les batailles. Au lieu de cela, les joueurs doivent gérer les temps de recharge des cartes, ce qui ajoute une dimension stratégique au jeu.

Découvrez Phantom Rose 2 Sapphire

Si vous n'avez jamais joué à Phantom Rose 2, le principe est simple : construire un deck en battant les Phantoms. Le jeu propose plusieurs modes et difficultés, dont un mode Arcade pour des combats de boss rapides et un mode Custom pour des défis personnalisés. Le nouveau système de classes en introduit deux jouables, Lame et Mage, chacune avec des cartes et des mécanismes distincts. Au cours de leur périple, les joueurs peuvent rencontrer d'autres survivants, explorer des événements et collecter plus de 200 cartes et objets puissants pour améliorer leur deck.



Sur Steam, où il est proposé au prix de 19,99 €, Phantom Rose 2 Sapphire a reçu de nombreux éloges, notamment pour ses performances sur la Steam Deck, et s'est même vu décerner le titre de meilleur deckbuilder de 2023 dans les récompenses par catégorie. Un titre qui mérite autant d'attention que Balatro par exemple.

Le prix du jeu

La version mobile du jeu est gratuite, avec des achats in-app qui sont étonnamment justes par rapport aux concurrents. Le jeu comprend des publicités, mais celles-ci peuvent être supprimées grâce à un pack de supporters au prix de 4,99 €, qui offre également des boosts supplémentaires.



Les joueurs peuvent acheter des packs de skin supplémentaires, le pack Saphir apportant plus de contenu. En clair, vous pouvez jouer gratuitement et, pour avoir l'expérience complète du PC sur mobile, il faudra débourser moins de 10 €. D'après nos premiers tests, l'adaptation mobile conserve la profondeur de la version PC, c'est donc une véritable affaire !



Avant de vous lancer, n'oubliez pas de visionner la bande-annonce officielle :

Si vous souhaitez essayer Phantom Rose 2 Sapphire sur mobile, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS ainsi que sur Google Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Phantom Rose 2 Sapphire