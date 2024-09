L'incroyable jeu de poker roguelike Balatro arrive sur mobile !

Comme dirait les Raptous : "Pas possible que t'en réchappes". Le jeu de poker/roguelike Balatro, qui a rapporté 1 million de dollars en huit heures (500 000 exemplaires vendus en 10 jours et 1 million en trois semaines) va bientôt atterrir sur sur iPhone et Android. Après le PC et le Mac, ce sont donc les mobiles qui vont pouvoir profiter du titre du développeur LocalThunk et de l'éditeur Playstack Games. Les deux sociétés ont annoncé la bonne nouvelle lors d'un AMA sur Reddit en début de semaine.

L'histoire de Balatro

Le jeu Balatro a d'abord été commercialisé sur consoles et PC - avant d'être brièvement banni de certaines boutiques en raison d'une erreur sur le classement PEGI. Rapidement de retour, il a été porté sur MacOS, une version accessible sur Steam (donc pas encore sur Mac App Store).



Pour revenir sur le bannissement, l'éditeur a du changer la classification PEGI de 3+ à 18+, alignant ainsi le jeu sur les jeux d'argent. Pourtant, PlayStack avait déjà fait appel de la classification 18+ initiale en la ramenant à 3+ avant le lancement du jeu. Le développeur affirme que "les critères de classification manquent de nuance" et que "des jeux qui ont des liens superficiels et purement thématiques avec des jeux d'argent sont placés dans la même catégorie, voire pire, que des jeux où l'on peut perdre de l'argent grâce à des mécanismes de jeux d'argent".



Si vous êtes déjà fan, sachez que sur le lien du Reddit, vous apprendrez pas mal de choses sur le processus de développement de Balatro, notamment sur leur plus grande influence (Luck Be a Landlord) et sur le fait qu'ils n'ont volontairement pas joué à Slay the Spire ou à d'autres deckbuilders roguelike populaires pendant les premières phases de développement pour éviter de s'en inspirer.

Notre avis sur Balatro

Quoi qu'il en soit, Balatro est une petite perle grâce à des cartes bien pensées, des graphismes saisissants et une musique en boucle qui s'incruste dans votre cerveau.



Remarquablement accessible avec des systèmes complexes qui se dévoilent aux plus expérimentés, Balatro réussit à proposer un gameplay infiniment amusant que tous les grands roguelike s'efforcent de créer. Il s'inspire de la nature fondamentalement simple du poker et y incorpore des mécanismes profonds qui ne donnent pas l'impression d'être une corvée à apprendre, mais qui sont toujours passionnants à exploiter. Attention, le jeu est hautement addictif !



Justement, LocalThunk indique qu'il prévoit de mettre à jour Balatro, en apportant des modifications à l'équilibre et en ajoutant éventuellement de nouveaux jokers, et l'éditeur Playstack indique qu'il étudie actuellement des options de merchandising, y compris des jeux de cartes physiques de Balatro. Le modèle économique est semble-t-il déjà bien rôdé !

Date de sortie sur iOS

Il n'y a pas encore de date de sortie pour les portages iPhone (ou Android), mais attention, car l'App Store affiche déjà plusieurs "Balatro" qui ne sont évidemment pas les bons.



En attendant, via Steam, vous pouvez l'obtenir pour seulement 14,99 € et il est disponible sur un Mac avec "n'importe quel processeur Intel ou Apple Silicon", à condition qu'il ait 4 Go de RAM et 150 Mo d'espace de stockage disponible.

Télécharger le jeu Balatro