L'incroyable jeu de tir El Paso Elsewhere arrive sur mobile !

Le studio Strange Scaffold, en partenariat avec Frosty Pop Games, vient d'annoncer la sortie sur mobile de "El Paso, Elsewhere", un jeu de tir à la troisième personne qui ne laissera personne indifférent. Avec son style rétro emprunté à un certain Max Payne, celui qui a été acclamé lors du lancement sur PC et Xbox à l'automne dernier, puise aussi son inspiration dans d'autres classiques du genre que sont Quake et Hotline Miami.

Découvrez El Paso, Elsewhere

El Paso vous propose d'incarner James Savage qui se fraye un chemin dans un motel surnaturel, étage par étage, à la recherche de son ex-amant, devenu un vampire meurtrier qui aspire à détruire le monde. Un prétexte pour retrouver des mécanismes de jeu enfouis comme le « bullet time » inauguré par le film Matrix, ainsi qu'une ambiance singulière au possible.



La bande-annonce de El Paso, Elsewhere est une petite pépite :

Oui, El Paso, Elsewhere va passer des consoles aux mobiles, de quoi vous permettre de traquer des loups-garous, des anges déchus et d'autres créatures maudites dans un motel à la réalité changeante. Au total, ce sont 46 étages qu'il faudra parcourir (et nettoyer), le joueur étant porté par une narration saisissante et une bande-son hip-hop particulièrement seyante. On est fan des effets spéciaux, des environnements destructibles et, surtout, du gameplay !

Notre avis sur El Paso

El Paso ne fait pas dans la dentelle, et c'est une bonne chose. Il est stylé, intelligent et saisissant comme peu de jeux le sont, et il semble à la fois très ancien, tout en étant moderne. Par moments, c'est tellement trépidant qu'il vaut mieux passer en mode invincible et se frayer un chemin, en profitant des décors aussi bien imaginés que terrifiants. À d'autres moments, jongler avec les munitions, le "bullet time", le nombre de pieux et l'avancée de la horde procure des sensations fortes.



Mais j'ai tenu bon, et je suis heureux de l'avoir fait. Le dernier niveau d'El Paso est magnifique et inattendu, il vous fera tout oublier l'espace d'une partie (ou plus).

Date et prix

El Paso sera lancé sous la forme d'un modèle d'essai gratuit, avec la possibilité de jouer à une partie du jeu sans débourser un centime, puis de débloquer le jeu complet grâce à un achat intégré unique. Comptez 3 Go d'espace libre pour installer la bête. Rendez-vous le 17 septembre. D'ici-là, vous pouvez le précommander ci-dessous.

Télécharger le jeu El Paso, Elsewhere