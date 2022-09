Un portage de Quake permet d’y jouer sur Apple Watch

Le populaire jeu de tir de ID Software, Quake 1, a été porté sur toutes sortes d'appareils depuis sa sortie initiale en 1996 (dont l’iPhone dès 2008), et maintenant il est même capable de fonctionner sur l'Apple Watch. En effet, le YouTubeur MyOwnClone a porté Quake sur l'Apple Watch Series 5, le jeu offrant des commandes par écran tactile et par la couronne digitale.

Une bonne idée pour jouer sur le pouce

Dans une publication sur Hacker News, MyOwnClone explique qu'il a construit le portage par-dessus les portages existants pour iOS et Mac, avec de nombreux ajustements pour qu'il fonctionne dans le cadre de watchOS. Le mythique FPS fonctionne à 60 images par seconde avec une résolution de 640x480, et il peut fonctionner à une résolution plus élevée avec un framerate plus faible.

Du côté des commandes, soit vous utilisez les flèches pour vous diriger, soit vous passez par l’accéléromètre en inclinant la montre. Dans tous les cas, ce n’est pas bien pratique.



Le portage est disponible sur GitHub, avec une démonstration et plus d'informations sur le processus de construction disponibles sur YouTube. L'installation du jeu sur une Apple Watch nécessitera la compilation du code avec un Mac, Xcode et les fichiers de Quake protégés par le droit d'auteur.



Voici la vidéo de démonstration :