iOS 15.4 permet d'utiliser Face ID avec un masque (sans Apple Watch)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

iOS

Medhi Naitmazi

6



La version bêta d'iOS 15.4 qui a été publiée il y a quelques minutes a ajouté une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre l'utilisation de Face ID avec un masque. Vous allez me dire qu'on avait déjà cette option depuis iOS 14.5, sauf qu'ici plus besoin d'avoir une Apple Watch au poignet.

Enfin une authentification Face ID facile en toute circonstance

Oui, vous avez bien lu, on va enfin pouvoir utiliser son iPhone sans baisser le masque ou porter une montre Apple. La société de Tim Cook affirme que cette fonctionnalité peut "reconnaître les caractéristiques uniques autour de l'œil" à des fins d'authentification. Si vous choisissez d'utiliser cette fonctionnalité lors de la configuration, vous devrez rescanner votre visage pour Face ID. À partir de là, les capteurs TrueDepth seront en mesure de déverrouiller votre iPhone même si vous portez un masque.

Si cela vous intéresse, après avoir installé iOS 15.4 bêta 1, foncez dans l'application Réglages, il y a une nouvelle bascule "Utiliser Face ID avec un masque" qui peut être activée ou désactivée si vous changez d'avis sur le masque, et il y a une nouvelle fonctionnalité "Ajouter des lunettes" pour rendre Face ID plus précis lorsque vous portez des lunettes.



Apple prévient que Face ID est "plus précis" lorsqu'il est configuré pour la reconnaissance du visage complet uniquement, comprenez que la technique basée sur la seule partie haute du visage est un peu moins sécurisée. Autre précision, pour que Face ID avec un masque fonctionne correctement, vous devez regarder votre appareil lors du processus de déverrouillage.



En somme, il s'agit enfin d'une authentification Face ID facile en toute circonstance. Une excellente nouvelle, même si la plupart d'entre nous aurait préféré tomber le masque partout et tout le temps.