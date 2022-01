Apple publie les premières bêta d'iOS 15.4, d'iPadOS 15.4, watchOS 8.5 et tvOS 15.4

Après une publication d'iOS 15.3 et d'iPadOS 15.3 hier, Apple passe désormais au niveau supérieur en ouvrant ce soir un nouveau programme de bêta avec cette fois-ci iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 et tvOS 15.4. Comme d'habitude, les nouvelles versions sont disponibles pour les développeurs exclusivement.

Développeurs ? À vos téléchargements !

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger les premières bêta de la prochaine grosse évolution d'iOS 15, d'iPadOS 15, de watchOS 8 et de tvOS 15. Les nouvelles versions peuvent être installées que sur les appareils éligibles.

Pour télécharger la première bêta iOS 15.4 et iPadOS 15.4, les développeurs peuvent se rendre dans les réglages de leur iPhone et iPad dans "Général" puis "Mise à jour logicielle".

La bêta est aussi disponible à partir du Centre des développeurs Apple.



Si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela peut prendre quelques minutes à être déployé pour tous les développeurs enregistrés. Nous ne savons pas encore ce qu'apporte la nouvelle bêta, mais nous vous tiendrons au courant.



Pour rappel, iOS 15 offre de nombreuses nouveautés comme le Live Test qui permet de copier du texte à partir de l'appareil photo, une meilleure organisation des notifications quand elles se cumulent (comme le matin au réveil), l'ouverture de FaceTime aux PC et smartphones sous Android...



Vous pouvez retrouver les 250 nouveautés sur iOS 15 que l’on a soigneusement détaillées.

Nouveautés iOS 15.4 / iPadOS 15.4

L'iPhone n'a plus besoin de l'Apple Watch pour vous authentifier via Face ID quand vous portez un masque. Apple dit reconnaître les caractéristiques uniques autour de l'œil.

Ajout de 37 nouveaux emojis et 75 ajouts de teints de peau.

Lancement d’Universal Control, cette fonction permet par exemple un contrôle de votre Mac depuis votre iPad, le tout sans toucher votre Magic Mouse ou votre Magic Keyboard. Vous pouvez aussi transférer des documents d'un appareil à l'autre en seulement quelques secondes sans avoir besoin de passer par AirDrop !

Un widget pour Apple Card

watchOS 8.5 et tvOS 15.4

En ce qui concerne watchOS 8.5, les développeurs peuvent également retrouver la nouvelle version dans l'application Watch sur leur iPhone. Pour rappel, l'installation se fait uniquement avec 50% de batterie minimum et avec l'Apple Watch relié à son chargeur.

Pour tvOS 15.4, tout se trouve dans les réglages à la rubrique "Système".

Nouveautés tvOS 15.4

Prise en charge du réseau Wi-Fi captif sur tvOS, cela vous permet d'utiliser votre iPhone ou iPad pour connecter votre Apple TV à des réseaux qui nécessitent des étapes de d'authentification supplémentaires, comme dans les hôtels.

(L'article est mis à jour en temps réel en fonction de l'arrivée des informations autour des nouveautés)